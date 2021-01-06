06 Ocak 2021, Çarşamba
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var

Son dakika haberine göre; öğrencileri atanan yeni rektörü protesto etmek için eylemlerine devam ederken, "'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

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Giriş Tarihi: 06.01.2021 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var

'ne Prof. Dr. 'nun atanması ile başlayan protestolar devam ederken, protestolar sırasında "'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara ilişkin operasyon: Gözaltılar var BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLARA İLİŞKİN OPERASYON: GÖZALTILAR VAR

6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Harekat polislerinin desteğiyle sabah erken saatlerde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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