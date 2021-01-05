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Cumhuriyet Gazetesi BBC muhabiri Mark Lowen'ın Boğaziçi provokasyonuna çanak tuttu! Böyle ifşa oldular

'de kaos çıkarmak isteyenlerin başlattığı ve vandallıkla Taksim Meydanı'na günlerce zarar verdikleri olaylarında görülen muhabiri , kendisine verilen tetikçilik misyonu gereği dün akşam da 'ndeki olayları paylaşıp terör örgütü yanlısı göstericileri destekledi. Mark Lowen, tam da patronlarının kendisine emrettiği gibi Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı algısını uluslararası medyaya yansıttı. Türkiye'deki bazı haber kanallarının Mark Lowen'ı ifşa etmesi 'nde hazımsızlık yarattı. Cumhuriyet gazetesi, ülkesinin yanında yer almak yerine İngiliz Lowen'ın bu provokasyonuna çanak tuttu.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Cumhuriyet Gazetesi BBC muhabiri Mark Lowen'ın Boğaziçi provokasyonuna çanak tuttu! Böyle ifşa oldular

'ne Prof. Dr. 'nun atanmasının ardından CHP'li 'nun başını çektiği grup bu atama üzerinden üniversiteleri karıştırmak için devreye girdi.



DARBE SÖYLEMLERİYLE PARALEL
İçlerinde CHP'lilerle birlikte terör örgütü PKK, ve DHKP-C yanlıların da bulunduğu grubun Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanıp polis aleyhine attığı skandal sloganlar ve sosyal medya üzerinden servis edildi. 'nin eski karanlık günlerine dönmesi isteyenler aynı anda üniversiteleri karıştırma planlarını yaparken darbe imasından da geri durmadı.

POLİSE SALDIRI
Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan grup, güvenlik güçlerine fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Hatta her defasında olduğu gibi vatan için canını hiçe sayan polislere "katil polis" sloganı atma gafletinde bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ HALAYI
Sözde öğrenci diye geçinen ancak bugün MLKP ile bağlantılı oldukları ortaya çıkan grup, aşırı sol terör örgütlerinin değişmez sloganlarını ve halayını Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kez daha sergiledi. Bu halay ve söylenen sözler bile aslında Boğaziçi Üniversitesi'ni karıştırmak isteyenlerin kimler olduğunu açıkça gözler önüne serdi.



İNGİLİZLER DE DEVREDE
Tüm bu yaşananlarla birlikte Türkiye'yi karıştırmak isteyenlerin düzenlediği her eylemde ön sıralarda yer alan 'nin muhabiri de dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla terör örgütü destekçisi eylemcilere gaz verdi.

İngiliz Lowen, kendi yaptığı paylaşımları haberleştiren ve 'le aklı sıra dalga geçti ve A Haber'i özlediğini söyledi.

Mark Lowen Türkiye'ye uzak bir isim değil. İngiliz gazeteci daha önce hem eylemlerinde hem de 'nde yer almış ve olayları köpürtmek için tüm çabayı sergilemişti.


CUMHURİYET DE DESTEK ÇIKTI
Türkiye'nin yararına ne varsa karşı çıkan Cumhuriyet Gazetesi de BBC muhabirinin sözde şakasını haberleştirdi.

Ancak Cumhuriyet ne Boğaziçi Üniversitesi'nde terör örgütü destekçisi çıkanları haber yapabildi ne de polis aleyhine atılan sloganları.

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