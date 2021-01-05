Son dakika:YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

CHP'DE SİYASETE BAŞLADI

Bulu, "Aslında söyleyeceklerim insanları şaşırtacak ama ben siyasete ODTÜ de CHP'de, eski SHP'ydi o zaman, belediye başkanı Ali Dinçer yardımcı istedi, öyle siyasete başladım" dedi.

Protestolar sırasında öğrencilerin kullanıldığını belirten Bulu, "Bazı örgütlerin mensupları var. Öğrenciler kullanıldı, öğrenciler her türlü protestoyu yapabilir ama öğrenci olmayanları almayın talimatını verdim" diye konuştu.