Son dakika:YÖK'ten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması
Son dakika haberi... YÖK, Boğaziçi Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Prof. Dr. Melih Bulu, diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağlamaktadır. Bir üniversiteye rektör adayı olabilmek için, eski veya yeni hiç bir mevzuatımızda ilgili üniversitenin kadrolu profesörlerinden biri olma gibi bir koşul aranmamıştır. Nitekim Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı bir şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.
YÖk tarafından yapılan açıklamada Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof.Dr. Melih Bulu hakkında bilgi verildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Açıklamada, "Yükseköğretim sistemimizde önemli bir yeri bulunan Boğaziçi Üniversitesine yeni rektör ataması yapılmasından sonra, yazılı ve görsel medya ile iletişim kanallarında yer alan çeşitli değerlendirmeler dolayısıyla aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına gerek duyulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı bir şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır. Ayrıca akademik çevrelerde gayet iyi bilinmektedir ki ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin başarılı üniversitelerinde de genelde başka üniversitelerden rektör adayı aranmakta ve atanmaktadır. Dolayısıyla bir üniversitenin başarılı bir şekilde yönetilmesini atanan rektörün o üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın, akademinin küresel yapısında da anlamlı bir karşılığı ve gerçekliği bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
NE OLMUŞTU?
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne bir dönem AK Parti'den milletvekili adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması tepkilere neden oldu. Atamaya yönelik protestolarda 17 kişi gözaltına alındı.
CHP'DE SİYASETE BAŞLADI
Bulu, "Aslında söyleyeceklerim insanları şaşırtacak ama ben siyasete ODTÜ de CHP'de, eski SHP'ydi o zaman, belediye başkanı Ali Dinçer yardımcı istedi, öyle siyasete başladım" dedi.
Protestolar sırasında öğrencilerin kullanıldığını belirten Bulu, "Bazı örgütlerin mensupları var. Öğrenciler kullanıldı, öğrenciler her türlü protestoyu yapabilir ama öğrenci olmayanları almayın talimatını verdim" diye konuştu.
ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE
Bulu, üniversitenin kapısına kelepçe takılması ile ilgili ise "Kapı kırık olduğu için polis kelepçesi ile kapatıldı. Benim talimatım değil, polis amiri öyle bir pratik çözüm bulmuş" yorumunu yaptı.
"NEDEN İSTİFA EDEYİM"
Polisin kampüse girmediğini sadece öğrenci olmayanların girişini engellediğini belirten Bulu, istifa çağrılarına ise "Neden istifa edeyim, zaman içinde birbirimizi tanıdıkça, verimli çalışacağımızı göreceğiz" sözleriyle yanıt verdi.
"HERKESE BİR OY VEREREK REKTÖR SEÇEMEZSİNİZ"
Bulu, üniversiteye daha önce de Boğaziçi dışından rektör ataması yapıldığını belirtti. "Ama daha da önemlisi ben Boğaziçiliyim. Doktoramı Boğaziçi'nde yaptım" diyen Bulu, atama sistemine ilişkin ise şunları kaydetti:
"Hocalar oy verecek rektör seçilecek diye birşey yok, her yerde atanıyor. Bir kurumu yönetecek kişinin seçimle gelmesi pek kullanılan yöntem değil, demokrasi çok doğru bir yöntem ama ama herkese bir oy vererek rektör seçemezsiniz."