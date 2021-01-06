Türkiye'nin gözdesi Yusufeli Barajı'nda flaş gelişme

YUSUFELİ BARAJI VE HES

Açıklamada yer alan bilgilere göre, Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücü 558 megavatı, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaati bulacak. Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ediyor.

Yusufeli Barajı tamamlandığında milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlayacak. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması mümkün hale gelecek.