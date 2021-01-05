Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu A Haber'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesinde aldığını belirten Bulu, üniversitenin öğrencilerinin protesto hakkı olduğunu ifade etti. "2009'a kadar aktif siyasette yer aldım ama sonra bıraktım" diyen Bulu, hedeflerinin Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyada ilk 100 üniversite arasına sokmak olduğunu söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu A Haber'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.
1992'DEN BERİ BOĞAZİÇİNDEYİM
1992 yılından beri Boğaziçi'nde olduğunu belirten Melih Bulu yüksek lisans ve doktora eğitimlerini bu üniversitede tamamladığını ifade etti. Üniversitedeki eylemlere saygı duyduğunu söyleyen Bulu, eylemci öğrencilerle görüşeceğini de ifade etti.
ONLAR GERÇEK BOĞAZİÇİLİ DEĞİL
Boğaziçi Üniversitesini şiddete teşvik edenlerin gerçek Boğaziçili olmadığını belirten Bulu, üniversitedeki hoca ve öğrencilerle görüştüğünü ifade etti.
POLİSLER SADECE PROVOKATÖRLERİ ENGELLEDİ
Öğrencilerle bu süreç sonrasında teker teker konuşacağını ve onlarla çay kahve içeceğini söyleyen rektör Bulu, eylemler esnasında polisin içeri girmediğini sadece bölgedeki provokatörleri engellediğini ifade etti.
SİYASETİ 2009'DA BIRAKTIM
Siyasi hayatına da değinen Bulu, Liberal Demokrat Parti'nin gençlik teşkilatını kurduğunu belirtirken, siyasete CHP'de başladığını ifade etti. Ayrıca AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı'nda da görev aldığını belirten Bulu, 2009 sonrasında hiçbir siyasi hareket içinde bulunmadığın belirtti.
SAVUNMA SANAYİ BİZLE DAHA DA YÜKSELECEK
Savunma Sanayisinde yapılan atılımlara da değinen Bulu "Savunma Sanayi Boğaziçi'nde daha da yükselecek" ifadelerini kullandı.
HEDEFİNİ AÇIKLADI
Rektör Bulu "Dünyada ilk 100 üniversite arasında sokmak istiyoruz. Nobel ödülü almış hocalar kampüsümüzde olmalı" dedi.
MELİH BULU KİMDİR?
Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.
Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı.
Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.
Prof. Bulu 2009'da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.
2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.
YÖK'TEN AÇIKLAMA VAR
Açıklamada, "Yükseköğretim sistemimizde önemli bir yeri bulunan Boğaziçi Üniversitesine yeni rektör ataması yapılmasından sonra, yazılı ve görsel medya ile iletişim kanallarında yer alan çeşitli değerlendirmeler dolayısıyla aşağıdaki açıklamanın kamuoyu ile paylaşılmasına gerek duyulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi, geçmişte iki dönem, uzun yıllar farklı bir üniversite mezunu ve mensubu bir bilim insanı tarafından başarılı bir şekilde yönetilmiş ve bu durum hiçbir zaman eleştiri konusu yapılmamıştır. Ayrıca akademik çevrelerde gayet iyi bilinmektedir ki ABD başta olmak üzere pek çok ülkenin başarılı üniversitelerinde de genelde başka üniversitelerden rektör adayı aranmakta ve atanmaktadır. Dolayısıyla bir üniversitenin başarılı bir şekilde yönetilmesini atanan rektörün o üniversitenin kadrolu elemanı olma şartına bağlamanın, akademinin küresel yapısında da anlamlı bir karşılığı ve gerçekliği bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.