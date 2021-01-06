Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde gözaltına alınanlar arasında bulunan Ulaş Çelik'in terör propagandası yaptığı paylaşımları ortaya çıktı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'ye konuşan Ulaş Çelik'in babası Arslan Çelik skandal ifadeler kullandı. Polise saldıran oğlu ile gurur duyduğunu söyledi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde terör destekçilerinin planladığı provokasyonun ayrıntıları ortaya çıktıkça failler de bir bir belli oluyor. Provokasyonlar sonrasında gözaltına alınanlar arasında bulunan Ulaş Çelik'in terör propagandası yaptığı paylaşımları ortaya çıktı.

DHKP-C ve MLKP gibi yasa dışı terör örgütlerinin sözde marşlarını okuyup polise saldıranlar arasında olan Çelik'in sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımları her şeyi gözler önüne seriyor.





Türk polisine hakaret ve tehditlerin yer aldığı çelik paylaşımında, "Her bombalamadan sonra yaralıların üzerine gaz bombalarıyla saldıran itler geberince kahraman Türk polisi oluyor değil mi?" ve "Eğer ki hesabını soramıyorsak bir gidenimiz için bin tanesini götüremiyorsak bize de yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

OĞLUYLA GURUR DUYDUĞUNU SÖYLEDİ!

Provokasyon sonrasında gözaltın alınan Ulaş Çelik'in babası Arslan Çelik CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'ye konuştu. Sözleri bu kadar da olmaz dedirtti. Öyle ki Arslan Çelik oğlunun polise tekmeyle taşla saldırmasından gurur duyduğunu söyledi.