Daha önce AK Parti'den aday adaylığı olduğu gerekçesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını bir kaos arayışının malzemesi olarak kullanmaya çalışan CHP'nin milletvekili ve danışman listelerinde çarpıcı isimlerin yer aldığını ortaya çıkmıştı.

Bilim insanlarının bir partiye üye olması ya da oy kullanması sıradışı bir durummuşçasına sokak eylemleri ile kaos kovalayan CHP'de "Partili rektör mü olur?" tezi öne çıkarken partinin yakın geçmişinde Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinde rektörlük yapmış isimlerin, ve de 28 Şubat döneminde YÖK başkanlığından öğretim üyeliğine darbe ayağı olarak kullanılan birçok ismin milletvekili listelerinde yer aldığı görmezden gelindi.

İLKESİZ SALDIRININ AMACI ÜMİTSİZ KAOS BEKLENTİSİ!

Kendi listelerinde rektör hocaları milletvekili adayı yapan, milletvekili olarak meclise sokan, 28 Şubat zorbalarını danışman yapan CHP'nin bilim insanları üzerinden yaptığı saldırılardaki ilkesizlik dikkat çekerken bu tutarsızlığın nedeni de iktidardan ümidi kesmiş, politika üretemeyen muhalefetin yine sokaklarda, demokrasi dışı eylemlerde ve kaostan beklentisi olduğunu ortaya çıkardı.