İNŞALLAH HER YER YEŞİLE DÖNECEK

İstanbul'da vaka sayıları çok arttı. Haritada her yer kırmızı görünüyordu. Ama şunu söylemeliyim ki İstanbul'da vaka sayılarında bir platoyu yakalamak üzereyiz. Belirli bir dengeye ulaştık. Ama her an yukarı da aşağı da inebiliriz. Dikkatli olmalıyız. Dikkat etmezsek yeni pikler görebiliriz. İnşallah haritada her yer yeşile dönecek.