AVM'DE HES GÜVEN VERDİ

AVM'lere girişte HES kodu uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kontrollerde işlemini kısa kuyruklar oluşmasına rağmen sabırla bekleyen vatandaşlar bu uygulama sayesinde daha büyük bir güvenle alışveriş merkezine girdiklerini söyledi. SABAH'ın konuştuğu vatandaşlar "Toplum sağlığı için kod istenmesi çok olumlu bir karar" dedi.

ÖNERİSİ YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELEBİLİR

Diğer yandan Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı yılbaşında hareketliliği azaltmak için perşembe gününe denk gelen 31 Aralık'tan itibaren hafta sonu ile birlikte 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olabileceğini söyleyerek "Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha kısıtlamayla enfeksiyonun önü alınabilir" dedi.