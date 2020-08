Muhalefeti gaz sancısı sardı! Bunu da hazmedemediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulduğu müjdesi, yurt genelinde adeta bayram havası yaşattı. Vatan ve milletin bekası için böyle bir tarihi günde, başını CHP'nin çektiği muhalefet partilerinin sergilediği akıl almaz tavır, bir utanç vesikası olarak tarihteki yerini aldı. Gözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşmanlıktan başka bir şey görmeyen muhalefet partisi liderleri milletin sevincine ortak olmak bir yana, adeta karalar bağladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, müjdeli haber hakkında sessiz kaldı. Liderler yerine adeta 'durumu kurtarmak' adına parti yetkililerinden "sevindirici" gibi cılız ve ürkek açıklamalar geldi.

SKANDAL SÖZLER

CHP'li Selin Sayek Böke ise bir televizyon kanalında yaptığı değerlendirmede, "Varsa o kaynak, Türkiye'ye kalkınma getirir mi sorusunun cevabı hayır olduğu için endişeliyim. Böylesi yatırımların faydası, ekonomik olarak halka yansımayacak" diyerek skandal sözlere imza attı. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar suskunluğa gömülürken, diğer Eş Başkan Pervin Buldan ise "gaz" sözcüğünün anlamıyla oynayarak sözde kinayede bulundu. Buldan'ın seviyesizliği pes dedirtti. HDP Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, "Doğalgaz bulunması sevindirici" dedikten sonra "ama" ile sürdürdüğü açıklamasında gerçek niyeti gizlemedi: "Ekonomideki yapısal sorunlar düşünülünce kanayan yaraya ancak küçük bir merhem olacak."



İTİBARSIZLAŞTIRMA

Gelecek Partisi sözcüsü Selim Temurci ise doğalgaz keşfini tebrik açıklamasından sonra, "Ülkeyi yönetenler keşke ikinci bir müjdeyi verip ekonomi yönetiminde de yeni bir dönemi başlatabilselerdi" diyerek başarıyı itibarsızlaştırma gayretine girişti. Deva Partisi'nden yapılan açıklamada ise, "Rezervin ekonomimize katkısını ölçümlemek şimdilik mümkün değil. Şeffaf yönetim ilkesi gereği, en kısa zamanda detayların açıklanmasını temenni ediyoruz" denilerek, tarihi başarı geçiştirildi.

İYİ PARTİ'DEN KÜÇÜMSEME

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, yabancı basın organlarında yayınlanan 800 milyar metreküp rezervden daha az rezerv açıklandığını söylerken İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray da tarihi keşfi küçümsedi. Türkiye'nin tarihi boyunca 16.6 milyar metreküp ürettiği, bulunan rezervin bunun 20 katı olduğunu ileri süren Çıray, "Ne olduğu henüz belli olmayan bir doğalgazla değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz" sözleriyle hazımsızlığını ortaya koydu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'KONUŞMAYIN' TALİMATI

CHP TBMM Grup Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervinin keşfedildiği açıklaması öncesinde milletvekillerine, "Milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı'nın yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur" mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

"KEDİSİ İÇİN BİLE TWİT ATAN KILIÇDAROĞLU SESSİZ!"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: CHP Genel merkezinin kedisi Şero için bile twit atan Kılıçdaroğlu,Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfine sessiz!" paylaşıma bulunurken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da paylaşımında "320 milyar metreküp doğalgaz bulundu Sn. Kılıçdaroğlu...



"BU MÜCADELE MİLLETİMİZİN GELECEĞİ İÇİN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Karadeniz'de ortaya koyulan gayret, Akdeniz'de verilen mücadele, milletimizin varlığı ve geleceği içindir. Elde edilen her sonuç tek tek milletimizin her bir ferdinindir. Elde edilen her hayırlı sonuç hak edilmiştir. Bedeli ödenmiştir. Demokratik kazanımlarımızı gasbetmek isteyenlere, Cumhurbaşkanı'mızı gayrı meşru yollarla hedef alanlara, milletimizin iradesine göz dikenlere her gün ayrı bir cevap veriyoruz. Bu ülke için gayret etmek ve bu ülke için sevinmek büyük bir onurdur. Milletimizin sevincine ortak olmak büyük bir ayrıcalıktır. Bu millet insanlığı sömüren değil, insanlık umudunu inşa edendir. Sevinci ve özlemleri tüm insanlık içindir.

Kaynak:Sabah