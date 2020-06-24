Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyuracak! Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Yeni kısıtlamalar olacak mı?
SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs Bilim Kurulu bir kritik toplantıya daha imza atacak. Peki, yeni kısıtlamalar olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. Bakan Koca'nın saat 19.00’da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.
YENİ KISITLAMALAR YOLDA MI?
Bakan Koca'nın, artan vakalar ve maske takma gibi temel tedbirlerdeki gevşemelerden dolayı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapması bekleniyor.
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 42 bin 982 testten 1268'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 1 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi.
"TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ"
Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi.
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