24 Haziran 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyuracak! Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan kritik toplantı: Yeni kısıtlamalar olacak mı?

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs bir kritik toplantıya daha imza atacak. Peki, yeni kısıtlamalar olacak mı? Sağlık Bakanı , Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. 'nın saat 19.00’da kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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TÜRKİYE BU TOPLANTIYA ODAKLANDI! YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?
SON DAKİKA: Koronavirüs , saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı basın açıklaması yapacak.

YENİ KISITLAMALAR YOLDA MI?
'nın, artan vakalar ve maske takma gibi temel tedbirlerdeki gevşemelerden dolayı yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı konusunda da açıklama yapması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Dün yapılan 42 bin 982 testten 1268'i pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 27 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 1 oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı da 162 bin 848'e yükseldi.

"TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ"

Bakan Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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