Terörist elabaşının son görüntüleri A Haber’de! Gülen’e organ nakli mi yapıldı yoksa öldü mü? FETÖ’de neler oluyor?

Hem alıkoyma iddiasını hem de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "Fetullah Gülen öldü" söylentilerini boşa çıkarmak için ardı ardına fotoğraf ve video paylaşan örgüt, FETÖ'nün ölmediğini gözler önüne serdi. A Haber'de yayınlanmak olan Canan Barlas ile Gündem programında terörist elebaşının yayınlanan son görüntülerine dair Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan ve açıklamalardan satır başlıkları;

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek

"Birkaç saat öncesinde yayınlanan Fetullah Gülen'in görüntüleri bunlar. Bu videoları yayınlamamızın sebebi terörist elebaşının gözlerinin altının tamamen şiş ve ayaktaki görüntülerinde de oldukça kilo aldığı görülüyor."