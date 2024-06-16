Terörist elabaşının son görüntüleri A Haber'de! Gülen'e organ nakli mi yapıldı yoksa öldü mü? FETÖ'de neler oluyor?
Pensilyanya'daki çiftliğinden taşınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölmediğini ispatlamak için yayınlanan videolarda Gülen’in konuşmasında oldukça güçlük çektiği ve yüzünde inanılmaz derece bir şişlik olduğu dikkat çekiyordu. Bu görüntüler sonrasında FETÖ elebaşı Gülen’e organ nakli yapıldığı ve kortizol tedavisi gördüğü şüphesi oldukça arttı. A Haber’de yayınlanmakta olan Canan Barlas ile Gündem programında Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek terörist elebaşının yayınlanan son görüntülerine dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından ortaya atılan "Fetullah Gülen bilinmeyen bir yerde tutuluyor" iddiasıyla büyüyen tartışma sıcaklığını korurken FETÖ tarafından bir görüntü ortaya atıldı.
Hem alıkoyma iddiasını hem de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan "Fetullah Gülen öldü" söylentilerini boşa çıkarmak için ardı ardına fotoğraf ve video paylaşan örgüt, FETÖ'nün ölmediğini gözler önüne serdi. A Haber'de yayınlanmak olan Canan Barlas ile Gündem programında terörist elebaşının yayınlanan son görüntülerine dair Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan ve açıklamalardan satır başlıkları;
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek
"Birkaç saat öncesinde yayınlanan Fetullah Gülen'in görüntüleri bunlar. Bu videoları yayınlamamızın sebebi terörist elebaşının gözlerinin altının tamamen şiş ve ayaktaki görüntülerinde de oldukça kilo aldığı görülüyor."
"İlaçlarla ayakta durduğu çok bariz ortada. Büyük bir ihtimalle kortizol tedavi görüyor zaten pankreası çalışmıyor ve ağır şeker hastası. Sürekli Dr. Kudret Ünal dedikleri örgütün üst düzey yöneticisi yanında."
"O kamp dedikleri yer boşaltılmadı fakat Fetullah Gülen artık orada değil. 1000'e yakın insan yaşıyor orayı geniş bir otel olarak düşünebilirsiniz."
"15-20 gün önce birkaç hafta hastanenin yoğum bakımında yattı ve orada da yoğun bir ilça tedavisi gördüğü için şu an oldukça canlı ve sağlıklı görünyor. Ömrünü uzatmaya çalışıyorlar.Fakat bu görüntüler daha önceden de çekilmiş olabilir bu da bir seçenek tabii."
"Şu an ortada öldüğüne dair bazı bilgiler dönüyor fakat ben öldüğünü düşünmüyorum. Gülen ölseydi örgüt asla öldüğünü saklamazdı. Öldükten sonrada cenazesinin Türkiye'ye girmemesi lazım yoksa gerek İstanbul'da gerek Erzurum'da olsun o mezarlığı büyük bir türbeye çevirirler binlerce kişi de oraya akın eder."
"Fetullah Gülen öldükten sonra kim ne derse desin örgüt dağılacak. Örgütün parasını Mustafa Özcan dediğimiz kişi koruyacak ve dağıtılmasını önleyecek. Gülen'e organ nakli de yapamıyorlar pankreasının değişmesi lazım ve bunun da organ nakli olmadığı için de şişiypr ve konuşmakta zorluk çekiyor."
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