İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, toplantı yaptığı İSMEK'in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullanmıştı.

Mağdur kadınların şikayetçi olması ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Meltem Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması dün İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda görüldü. Şişli'nin savunması alındı. Beraatını isteyen Şişli'nin mahkeme tutanaklarına çok ilginç bir durumu yansıdı.

ŞİŞLİ DE BEKAR ÇIKTI

Bekar kadınları aşağılayarak 'Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar' sözlerini söyleyen Meltem Şişli'nin mahkeme tutanağındaki bilgilerinde 'Bekar' yazması güldürdü. Şişli'nin bekar olup bekar bir kadına bu şekilde aşağılayıcı kelimeler söylemesi ise garip karşılandı.

Bilindiği gibi, İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya İSMEK'in eski yöneticisi olan 18 şikâyetçi kadın, tutuksuz sanık Meltem Şişli ve taraf avukatları katılmıştı. Şişli'nin halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Daire Başkanı olarak çalışması dikkat çekmişti.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH