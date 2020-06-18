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İSMEK skandalında ilginç detay! Bekar kadınları ‘itfaiyecilerle buluşturun’ diyen Yeşim Meltem Şişli ‘bekar’ çıktı!

Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim , ’in kadın bölge sorumlarıyla gerçekleştirdiği bir toplantıda bekar olanların elini kaldırmasını istemiş, daha sonra erkek müdüre dönerek, “Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar” ifadelerini kullanmıştı. Bu olayla ilgili yargılandığı davanın ilk duruşmasında Şişli’nin mahkeme tutanaklarına ilginç bir ifade girdi. Şişli’nin de ‘bekar’ olduğu ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Sema Alim Dalgıç'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 18.06.2020 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020
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İSMEK SKANDALINDA İLGİNÇ DETAY! ŞİŞLİ ‘BEKAR’ ÇIKTI!

Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim , toplantı yaptığı 'in kadın bölge sorumlularını aşağılayıp taciz etti. Bekar olanların ellerini kaldırmalarını isteyen Şişli daha sonra erkek müdüre dönerek, "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar" ifadelerini kullanmıştı.

Mağdur kadınların şikayetçi olması ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Meltem Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması dün İstanbul 'nda görüldü. Şişli'nin savunması alındı. Beraatını isteyen Şişli'nin mahkeme tutanaklarına çok ilginç bir durumu yansıdı.

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ŞİŞLİ DE BEKAR ÇIKTI
Bekar kadınları aşağılayarak 'Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin ne bu böyle herkes bekar' sözlerini söyleyen Meltem Şişli'nin mahkeme tutanağındaki bilgilerinde 'Bekar' yazması güldürdü. Şişli'nin bekar olup bekar bir kadına bu şekilde aşağılayıcı kelimeler söylemesi ise garip karşılandı.

Bilindiği gibi, İstanbul 59. 'nde görülen ilk duruşmaya İSMEK'in eski yöneticisi olan 18 şikâyetçi kadın, tutuksuz sanık Meltem Şişli ve taraf avukatları katılmıştı. Şişli'nin halen 'nde Daire Başkanı olarak çalışması dikkat çekmişti.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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