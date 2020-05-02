Canan Kaftancıoğlu’nun ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Böyle çark etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflanması olayıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadenin ayrıntıları ortaya çıktı. CHP'li Başkan önceki ifadelerinin tersine savcılıkta çark etti. İfadesinde, İlçe Başkanı'na talimat verdiğini reddetmesi dikkat çekti.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Canan Kaftancıoğlu, kamuoyunda CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında haberlerin yer almasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

''Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında. CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir.Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar. Sakin olun beyler.''

Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini söyleyen Kaftancıoğlu ile ilgili Başsavcılık harekete geçmişti.

Fahrettin Altun'un avukatı tarafından yapılan suç duyurusu ardından, CHP'li Kaftancıoğlu hakkında 'Suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Kaftancıoğlu, önceki gün Anadolu Adliyesi'ne giderek hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kaftancıoğlu'nun, CHP İlçe Başkanı'na talimat verdiğini reddetmesi ise dikkat çekti.

Kaftancıoğlu ifadesinde; Suat Özçağdaş'ın, kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol etmek, kent suçlarını takip etmekle görevli olduğunu, görevini yerine getirdiğini Şikayetçinin evinin ya da şahsına özel başka bir mahali fotoğraflamadığını söylediği öğrenildi.

"TALİMAT VERMEDİM"

Ayrıca kendisinin Suat Özçağdaş'a bu yönde hiçbir talimatı veya telkininin olmadığını, mahallinde görev kapsamında araştırılması yönünde de partisinin de talimat verdiğini, kendisinin sadece Suat Özçağdaş'ın görevini yerine getirmesinden dolayı hakkında işlem yapıldığını öğrenmesi üzerine kendisinin görevini yapması anlamında destek açıklaması yaptığını belirttiği öğrenildi.

SABAH / Nazif KARAMAN