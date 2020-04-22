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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş'a sert tepki: Utanmaz adamlar!

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'YE SERT TEPKİ

'un komşusu sanatçı  Başkanı ’ın, Fahrettin Altun’un meskenini gizli fotoğraflamasına tepki gösterdi. Tutkun, “Sadece Altun ailesinin değil tüm semt sakinlerinin huzurunu kaçırdığınız gibi, bizleri ikiye bölmeyi de başardınız” dedi.  ise “İşte CHP zihniyeti. Utanmaz adamlar! Ne işiniz var Altun'un evinde? Aile, çocuklar, mahremiyet, sizin için önemsiz. CHP, ne yapmak istiyor?” ifadelerini kullandı.

Aralarında Başkanı 'ın bulunduğu üç kişinin Başkanı Prof. Dr. 'un ikametgahına gelmesi ve Suat Özçağdaş'ın cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik gizli fotoğraflama yapmaya çalışması kamuoyunda tepki topladı.

"TÜM SEMT SAKİNLERİNİN HUZURUNU KAÇIRDIĞINIZ
Fahrettin Altun'un komşusu sanatçı ; Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Sebebi ne olursun yaptıklarınız, 'Ekmek Teknesi', 'Perihan Abla' hamuruyla yoğrulmuş, kilise ile caminin bile yanyana hizmet verdiği, köy diye geçen semtimizde, sadece Altun ailesinin değil tüm semt sakinlerinin huzurunu kaçırdığınız gibi, bizleri ikiye bölmeyi de başardınız" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş'a sert tepki: Utanmaz adamlar! | Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A SERT TEPKİ: UTANMAZ ADAMLAR! | VİDEO

Şükriye Tutkun; paylaşımının altına Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm" şeklindeki sözlerini de ekledi.

ENGİNYURT: "UTANMAZ ADAMLAR! NE İŞİNİZ VAR ALTUN'UN EVİNDE?

Cemal Enginyurt da; "CHP, Üsküdar ilçe Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun beyin, Üsküdar da evinin resimlerini çekmekten göz altına alınmış. İşte CHP zihniyeti. Utanmaz adamlar! Ne işiniz var Altun'un evinde? Aile, çocuklar, mahremiyet, sizin için önemsiz. CHP, ne yapmak istiyor?" diye sordu.

TUTKUN: "FAHRETTİN BEYİN SUÇU HERKESİN İÇİNDE BİR MAHALLEDE OTURMAK İSTEMESİ Mİ?"
Ses sanatçısı Şükriye Tutkun, 'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialarla ilgili, "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti, mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemesi mi?" ifadelerini kullanmıştı.



Ses sanatçısı Şükriye Tutkun, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile komşusu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a destek vermişti.

Şükriye Tutkun, Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta vakıf arazisi üzerinde peyzaj çalışması yaptığı iddialarını eleştirerek, şunları söylemişti:
"Burası gerçekten daha önce mezbelelikti (çöplük), mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Çünkü burda kendim de yalnız yaşıyorum. Bugün baktım Twitter'dan bir sürü haberler, beni arıyorlar gazeteciler falan. Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk, artık rakamlarını da bilemiyorum, bir villa koymuşlar deniz kenarında, yalı pardon. Gerçekten de 50 metrekare oturumlu, 3 katlı. Çünkü burdaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük olamaz. Fahrettin bey şunu yapıyor bunu yapıyor dedikleri adamın çocuğu devletin okuluna gidiyor. Ben görüyorum burda, çocuklarıyla selamlaşıyoruz, kendi çöpünü kendileri atıyorlar. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?"

KENAN KIRAN / SABAH




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