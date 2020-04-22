İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş'a sert tepki: Utanmaz adamlar!
Fahrettin Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın, Fahrettin Altun’un meskenini gizli fotoğraflamasına tepki gösterdi. Tutkun, “Sadece Altun ailesinin değil tüm semt sakinlerinin huzurunu kaçırdığınız gibi, bizleri ikiye bölmeyi de başardınız” dedi. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise “İşte CHP zihniyeti. Utanmaz adamlar! Ne işiniz var Altun'un evinde? Aile, çocuklar, mahremiyet, sizin için önemsiz. CHP, ne yapmak istiyor?” ifadelerini kullandı.
Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın bulunduğu üç kişinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgahına gelmesi ve Suat Özçağdaş'ın cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik gizli fotoğraflama yapmaya çalışması kamuoyunda tepki topladı.
"TÜM SEMT SAKİNLERİNİN HUZURUNU KAÇIRDIĞINIZ
Fahrettin Altun'un komşusu sanatçı Şükriye Tutkun; Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Sebebi ne olursun yaptıklarınız, 'Ekmek Teknesi', 'Perihan Abla' hamuruyla yoğrulmuş, kilise ile caminin bile yanyana hizmet verdiği, köy diye geçen semtimizde, sadece Altun ailesinin değil tüm semt sakinlerinin huzurunu kaçırdığınız gibi, bizleri ikiye bölmeyi de başardınız" dedi.
Şükriye Tutkun; paylaşımının altına Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'un, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm" şeklindeki sözlerini de ekledi.
ENGİNYURT: "UTANMAZ ADAMLAR! NE İŞİNİZ VAR ALTUN'UN EVİNDE?
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da; "CHP, Üsküdar ilçe Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun beyin, Üsküdar da evinin resimlerini çekmekten göz altına alınmış. İşte CHP zihniyeti. Utanmaz adamlar! Ne işiniz var Altun'un evinde? Aile, çocuklar, mahremiyet, sizin için önemsiz. CHP, ne yapmak istiyor?" diye sordu.
TUTKUN: "FAHRETTİN BEYİN SUÇU HERKESİN İÇİNDE BİR MAHALLEDE OTURMAK İSTEMESİ Mİ?"
Ses sanatçısı Şükriye Tutkun, Cumhuriyet Gazetesi'nde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında çıkan iddialarla ilgili, "Burası gerçekten daha önce mezbelelikti, mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemesi mi?" ifadelerini kullanmıştı.
Ses sanatçısı Şükriye Tutkun, Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile komşusu İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a destek vermişti.
Şükriye Tutkun, Fahrettin Altun'un İstanbul Kuzguncuk'ta vakıf arazisi üzerinde peyzaj çalışması yaptığı iddialarını eleştirerek, şunları söylemişti:
"Burası gerçekten daha önce mezbelelikti (çöplük), mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Çünkü burda kendim de yalnız yaşıyorum. Bugün baktım Twitter'dan bir sürü haberler, beni arıyorlar gazeteciler falan. Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk, artık rakamlarını da bilemiyorum, bir villa koymuşlar deniz kenarında, yalı pardon. Gerçekten de 50 metrekare oturumlu, 3 katlı. Çünkü burdaki evler hep eski Rum evleri, daha büyük olamaz. Fahrettin bey şunu yapıyor bunu yapıyor dedikleri adamın çocuğu devletin okuluna gidiyor. Ben görüyorum burda, çocuklarıyla selamlaşıyoruz, kendi çöpünü kendileri atıyorlar. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?"
KENAN KIRAN / SABAH
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kargolar sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu?
- Virüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi?
- Fransız medyasında SİHA itirafı!
- Twitter'dan 'yalan' dedi, Emniyet'te itiraf etti
- ABD bunu konuşuyor! Meğer ilk ölüm...
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi yayımlandı!
- Bakan Koca Ebeler Haftası'nı kutladı
- MEB'ten flaş hamle! Meslek liseleri üretti
- Okullar ne zaman açılacak? Bakan açıkladı
- PKK'da çözülme sürüyor! Kaçıp teslim oldu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS Nisan ayı 2. örnek sorular listesi! MEB LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! 2020 LGS ne zaman?
- Kargo firmaları sokağa çıkma yasağında çalışıyor mu? 23-24-25-26 Nisan'da kargolar açık mı, kapalı mı?
- 23 Nisan şiirleri ve resimleri! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel en güzel 2-4-6 kıtalık şiirler
- BİM'in bu cuma indirimleri satışta! 22 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
- 22 Nisan Türkiye koronavirüs haritası! Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı tablosu
- SON DAKİKA: Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ne olacak? Uzmanlardan dikkat çeken yorum!
- Ramazan başlangıcı 2020: İlk sahura ne zaman kalkılacak? Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak?
- 22 Nisan Dünya ne günü? Dünya Günü 2020 nedir? Earth Day ilk ne zaman ortaya çıktı?
- BİM'den son dakika 24 Nisan aktüel ürünler açıklaması! İşte BİM 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu...
- ŞOK 22 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: Çarşamba günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 21 Nisan buzağı desteklemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı destek paraları ne zaman yatacak?
- Zabıta memuru alım ilanı yayımlandı! 2020 Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı şartları neler?