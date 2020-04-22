CHP’ye bir kötü haber daha! Fahrettin Altun’un evine CHP tacizini İstanbul Başsavcılığı da inceleyecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuktaki evine 2 partili ile birlikte fotoğrafladığı iddia edilen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Kamu Görevlisinin Ailesi ile Birlikte Can Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması’ gerekçesiyle yürütülen soruşturmaya dâhil edildi. Sabah'tan Nazif Karaman'ın özel haberine göre; Özçağdaş’ın Fahrettin Altun’un evinin önündeki eylemi İstanbul Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında da incelenecek.
Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin yanında bulunan araziyle ilgili haber yapmış, hakkında koruma kararı bulunan Altun'un evinin fotoğraflarını ve açık adresini yayınlamıştı. Üst düzel kamu görevlisi olan Altun, terör örgütlerinin hedefi haline getirilmişti.
İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI'NDAN KRİTİK ADIM
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un meskeninin adres bilgileri ve fotoğrafının yayınlanarak bu bilgilerin diğer yayın organlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden sistematik olarak dolaşıma sokulduğu tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı. 'Kamu Görevlisinin İkametgâh Adres Bilgilerinin Yayınlanarak, Ailesi ile Birlikte Can Güvenliğinin Tehlikeye Sokulması' suçu kapsamında başlatılan soruşturma devam ederken, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın Fahrettin Altun'un evinin önünde fotoğraf çekildiğine ilişkin gelişmede bu soruşturmanın inceleme konularından birisi oldu.
İSTANBUL BAŞSAVCILIĞI OLAYI BAĞLANTILARI İLE İNCELEYECEK
Sabah'tan Nazif Karaman'ın özel haberine göre; CHP'li Özçağdaş'ın gerçekleştirdiği olayında bağlantılarıyla birlikte bu soruşturma kapsamında incelenmesine karar verildi. İstanbul Başsavcılığı olayı bağlantıları ile inceleyecek.
Bilindiği gibi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Suat Özçağdaş'a talimatı partisinin verdiğini belirtmişti. Kaftancıoğlu, 'Suat Özçağdaş yine gidecektir' ifadelerini kullanmıştı.
(Nazif KARAMAN/SABAH)
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