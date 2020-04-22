İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş 'Evin fotoğrafını çektiğim yalan' demişti
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, parti görevlisi olan Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar’la, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ait ikametgah olarak kullanılan meskeninin fotoğrafını çektiğini açıkladı. Suat Özçağdaş’ın Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, taşınmaz arazide herhangi bir şekilde kaçak inşaatın olmadığını caddeden geçerken gördüğünü ve konu ile ilgili herhangi bir istenildiği zaman bilgisi olsun diye fotoğrafını çektiğini söylediği ifade edildi. Daha önce Twitter hesabından açıklama yapan Özçağdaş, 'Evin fotoğrafını çektiğim yalan' demişti.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan meskeninin fotoğrafını çektiğini açıkladı.
Suat Özçağdaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan. İnşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım doğru" iddiasında bulunmuştu.
Suat Özçağdaş'ın, Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklamasının farklı olması dikkat çekiyor.
ÖZÇAĞDAŞ, ALİ SELÇUK KAYA VE MEHMET SARIYAR'LA FAHRETTİN ALTUN'UN BULUNDUĞU MESKENE GİTMİŞ
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş; özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle ifade verdiği, parti görevlisi olan Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar'la Fahrettin Altun'un meskeninin bulunduğu yere gittiğini ve fotoğraf çektiğini açıkladı.
Edinilen bilgilere göre; Suat Özçağdaş'ın, Fahrettin Altun'un meskeninde inşaatın devam edip etmediğini görmek amacıyla parti görevlisi olan Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar ile kendisine ait olan aracıyla gittiğini söylediği öğrenildi.
Suat Özçağdaş'ın; taşınmaz arazide herhangi bir şekilde kaçak inşaatın olmadığını caddeden geçerken gördüğünü ve konu ile ilgili herhangi bir istenildiği zaman bilgisi olsun diye fotoğrafını çektiğini söylediği ifade edildi.
KAFTANCIOĞLU: ÖZÇAĞDAŞ, PARTİSİNİN TALİMATIYLA İNŞAATIN OLDUĞU ARSAYI KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİ
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiği açıkladı.
Canan Kaftancıoğlu; aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu üç kişinin 21 Nisan 2020 saat:12.50 sıralarında Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah olarak kullandığı meskene gitmesi ve Suat Özçağdaş'ın meskenin fotoğrafını çekmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanının görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın olduğu arsayı kontrol etmek için gittiğini belirterek, "(Suat Özçağdaş yine gidecektir" ifadelerini kullandı.
CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ, ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLADI
Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın bulunduğu üç kişinin Fahrettin Altun'un ikametgahına geldikleri, Suat Özçağdaş'ın cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik fotoğraflama yapmaya çalıştığını tespit edildi.
Suat Özçağdaş'ın; Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polislerin uyarısı üzerine daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını söylediği tespit edildi. Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polislerin Suat Özçağdaş ve iki kişiye bekleme ihtarı yapmalarına rağmen araçlarına binerek uzaklaştıkları öğrenildi.
"CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI, DAHA SONRAKİ GÜNLERDE TEKRAR GELEREK FOTOĞRAFLAMA YAPACAKLARINI SÖYLEDİ"
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polisler tarafından tutulan tutanakta şöyle denildi:
"21 Nisan 2020 saat:12.50 sıralarında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'ne bağlı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ikamet koruma nöbetçileri olarak görevimizin ifası esnasında siyah renkli Ford markalı araçla gelen üç şahsın ikamet önünde araçtan inerek içlerinden birisinin cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik fotoğraflama yapmaya çalıştılar."
"(Bu fotoğraflamayı) görmemiz ve düşünmemiz üzerine şahısların yanına giderek bu ikamet ve konut sahibi kişinin daimi korunma kararı olduğu, fotoğraflamanın yasal olmadığı ve bu izni verme yetkisinin bizde olmadığını söyledik.
"(Söz konusu kişilere) Eğer beklerlerse kendilerini yetkili mercilerle görüştürebileceğimizi sözlü olarak ifade etmemiz üzerine şahıslardan cep telefonunu çıkaran şahıs, Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını ifade etmiş, biz görevlilerce kendilerine bekleme ihtarı yapmamıza rağmen beklemeyerek, araçlarına binerek doğru uzaklaşmışlardır."
KENAN KIRAN / SABAH
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