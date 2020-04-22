22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş 'Evin fotoğrafını çektiğim yalan' demişti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş 'Evin fotoğrafını çektiğim yalan' demişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
TWİTTER'DAN 'YALAN' DEDİ, EMNİYET'TE İTİRAF ETTİ

Başkanı , parti görevlisi olan ve ’la, Başkanı Prof. Dr. ’a ait ikametgah olarak kullanılan meskeninin fotoğrafını çektiğini açıkladı. Suat Özçağdaş’ın Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, taşınmaz arazide herhangi bir şekilde kaçak inşaatın olmadığını caddeden geçerken gördüğünü ve konu ile ilgili herhangi bir istenildiği zaman bilgisi olsun diye fotoğrafını çektiğini söylediği ifade edildi. Daha önce Twitter hesabından açıklama yapan Özçağdaş, 'Evin fotoğrafını çektiğim yalan' demişti.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş; Başkanı Prof. Dr. 'a ait ikametgah olarak kullanılan meskeninin fotoğrafını çektiğini açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş'a talimat Canan Kaftancıoğlu’ndan! | Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A TALİMAT CANAN KAFTANCIOĞLU’NDAN! | VİDEO

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan. İnşaat yapılıp yapılmadığını kontrol ettiğim ve yeniden gidip bakacağım doğru" iddiasında bulunmuştu.

Suat Özçağdaş'ın, Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadeyle sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki açıklamasının farklı olması dikkat çekiyor.

ÖZÇAĞDAŞ, ALİ SELÇUK KAYA VE MEHMET SARIYAR'LA FAHRETTİN ALTUN'UN BULUNDUĞU MESKENE GİTMİŞ

Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş; özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle ifade verdiği, parti görevlisi olan ve 'la Fahrettin Altun'un meskeninin bulunduğu yere gittiğini ve fotoğraf çektiğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre; Suat Özçağdaş'ın, Fahrettin Altun'un meskeninde inşaatın devam edip etmediğini görmek amacıyla parti görevlisi olan Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyar ile kendisine ait olan aracıyla gittiğini söylediği öğrenildi.

Suat Özçağdaş'ın; taşınmaz arazide herhangi bir şekilde kaçak inşaatın olmadığını caddeden geçerken gördüğünü ve konu ile ilgili herhangi bir istenildiği zaman bilgisi olsun diye fotoğrafını çektiğini söylediği ifade edildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş'a sert tepki: Utanmaz adamlar! | Video İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A SERT TEPKİ: UTANMAZ ADAMLAR! | VİDEO

KAFTANCIOĞLU: ÖZÇAĞDAŞ, PARTİSİNİN TALİMATIYLA İNŞAATIN OLDUĞU ARSAYI KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİ

CHP İstanbul İl Başkanı ; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiği açıkladı.

Canan Kaftancıoğlu; aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu üç kişinin 21 Nisan 2020 saat:12.50 sıralarında Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah olarak kullandığı meskene gitmesi ve Suat Özçağdaş'ın meskenin fotoğrafını çekmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanının görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın olduğu arsayı kontrol etmek için gittiğini belirterek, "(Suat Özçağdaş yine gidecektir" ifadelerini kullandı.

CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI SUAT ÖZÇAĞDAŞ, ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLADI
Aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın bulunduğu üç kişinin Fahrettin Altun'un ikametgahına geldikleri, Suat Özçağdaş'ın cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik fotoğraflama yapmaya çalıştığını tespit edildi.

Suat Özçağdaş'ın; Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polislerin uyarısı üzerine daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını söylediği tespit edildi. Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polislerin Suat Özçağdaş ve iki kişiye bekleme ihtarı yapmalarına rağmen araçlarına binerek uzaklaştıkları öğrenildi.

"CHP ÜSKÜDAR İLÇE BAŞKANI, DAHA SONRAKİ GÜNLERDE TEKRAR GELEREK FOTOĞRAFLAMA YAPACAKLARINI SÖYLEDİ"
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'ne bağlı polisler tarafından tutulan tutanakta şöyle denildi:

"21 Nisan 2020 saat:12.50 sıralarında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'ne bağlı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ikamet koruma nöbetçileri olarak görevimizin ifası esnasında siyah renkli Ford markalı araçla gelen üç şahsın ikamet önünde araçtan inerek içlerinden birisinin cep telefonunu çıkararak ikamete yönelik fotoğraflama yapmaya çalıştılar."

"(Bu fotoğraflamayı) görmemiz ve düşünmemiz üzerine şahısların yanına giderek bu ikamet ve konut sahibi kişinin daimi korunma kararı olduğu, fotoğraflamanın yasal olmadığı ve bu izni verme yetkisinin bizde olmadığını söyledik.

"(Söz konusu kişilere) Eğer beklerlerse kendilerini yetkili mercilerle görüştürebileceğimizi sözlü olarak ifade etmemiz üzerine şahıslardan cep telefonunu çıkaran şahıs, Cumhuriyet Halk Partisi Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını ifade etmiş, biz görevlilerce kendilerine bekleme ihtarı yapmamıza rağmen beklemeyerek, araçlarına binerek doğru uzaklaşmışlardır."

KENAN KIRAN / SABAH

İletişim Başkanı Fahrettin Altun neden hedefe kondu? Sabah yazarından çarpıcı tespit İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN NEDEN HEDEFE KONDU? SABAH YAZARINDAN ÇARPICI TESPİT
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili algı operasyonlarına çok sert tepki! CHP=Çarpıtma, algı ve yalan! CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN İLE İLGİLİ ALGI OPERASYONLARINA ÇOK SERT TEPKİ! "CHP=ÇARPITMA, ALGI VE YALAN!"
Fahrettin Altun'u hedef almışlardı! Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Cumhuriyet Gazetesi ve Canan Kaftancıoğlu’na yeni yalanlama FAHRETTİN ALTUN'U HEDEF ALMIŞLARDI! VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN CUMHURİYET GAZETESİ VE CANAN KAFTANCIOĞLU’NA YENİ YALANLAMA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA