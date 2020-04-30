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Son dakika: İletişim Başkanı Altun'un evini ifşa etmişlerdi! Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet'ten 4 kişi için hesap vakti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ’un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı , ifade vermek için 'na gitti. Öte taraftan olayla ilgili gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete gitti.

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Giriş Tarihi: 30.04.2020 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
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İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN EVİNİ İFŞA ETMİŞLERDİ! KAFTANCIOĞLU İÇİN HESAP VAKTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı , ifade vermek için 'na gitti. Öte taraftan olayla ilgili gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete gitti.

Son dakika: İletişim Başkanı Altun'un evini ifşa etmişlerdi! Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyet'ten 4 kişi için hesap vakti | Video SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN EVİNİ İFŞA ETMİŞLERDİ! CANAN KAFTANCIOĞLU VE CUMHURİYET'TEN 4 KİŞİ İÇİN HESAP VAKTİ | VİDEO

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN İKAMETGAH ADRESİ VE FOTOĞRAFININ PAYLAŞILDIĞI YAYINLARA YÖNELİK SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete gitti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık'ı arayarak soruşturma kapsamında ifade vermeleri için emniyete çağırdı.

Avukatlarıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen Özbey, Büyüktaş, Ocak ve Arık'ın ifade işlemlerine başlandı.

SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanarak "terör örgütlerine hedef göstermek" suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiraladığı araziye yerleştirilen modüler çardağın tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasının yer aldığı haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı.

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