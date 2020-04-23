CHP Fahrettin Altun'u neden hedef aldı? Olayın perde arkasında ne var? Zafer Şahin anlattı |Video

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun verdiği talimat sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un gizlice evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, polislere yakalanmıştı. Peki CHP ne yapmak istiyor? Neden Fahrettin Altun'u hedef aldı? Takvim Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Şahin, "Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmamış bir yöntem! Türk demokrasisi adına utanç verici, üzüntü duyulması gereken konular. " dedi. Öte yandan Şahin, Kaftancığlu'nun sözde Atatürkçü olduğunu ve bunun da sosyal medya paylaşımlarına açık açık yansıdığını dile getirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun verdiği talimat sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un gizlice evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, polislere yakalanmıştı. Peki CHP ne yapmak istiyor? Neden Fahrettin Altun'u hedef aldı? Takvim Gazetesi Yazarı Zafer Şahin, bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Şahin, "Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmamış bir yöntem! Türk demokrasisi adına utanç verici, üzüntü duyulması gereken konular. " dedi.

Öte yandan Şahin, Kaftancığlu'nun sözde Atatürkçü olduğunu ve bunun da sosyal medya paylaşımlarına açık açık yansıdığını dile getirdi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan günü öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken polislere yakalandı. CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar'ın da içinde olduğu özel aracı ile Fahrettin Altun'un yaşadığı evinin önüne gelen Özçağdaş'ın cep telefonu ile görüntü çekerken koruma polisleri tarafından fark edilince uzaklaştığı ve koruma polislerine "yine geleceğim" dediği öğrenildi.



CHP'nin röntgencilik skandalını Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Şahin'in çarpıcı açıklamaları şöyle:



RESMEN RÖNTGENCİLİKTİR BU!

"Bizim mesleğe başlangıcımız 25 yıla yaklaştı. Uzan zamandır siyaset takip ediyoruz. Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. İnsanların özel hayatının, ailesinin bir siyasi mücadele gerekçesiyle böylesine hedef tahtasına oturtulmasına, evinin gizlice fotoğraflanmasına ki bir bürokrattan bahsediyoruz bir siyasi partinin ilçe başkanı gidiyor, bir kamu görevlisinin ailesi içerideyken evini fotoğraflamaya çalışıyor. Resmen röntgenciliktir bu.

CHP SKANDALA SAHİP ÇIKTI

Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmamış bir yöntem bu. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bunu neden yapıyorsunuz? Sonrasında yapılan açıklamalara bak. Ben iyi niyetle, CHP üst yönetiminden bu tavrı benimsemediklerine dair bir açıklama bekledim. Böyle siyasi mücadele mi olur?





TÜRK DEMOKRASİSİ ADINA UTANÇ VERİCİ

Yarın öbür gün o bürokrat veya başka bir bürokrat ya da başka bir milletvekili eğer bir saldırıya uğrarsa bunun açıklamasını nasıl yapacaksınız? Bu topluma ne mesaj vereceksiniz? O fotoğrafları ne amaçla çektiniz? Fotoğraflar kime ulaştırıldı? Türk demokrasisi adına utanç verici, üzüntü duyulması gereken konular. Burada asıl bence CHP seçmenin bunu sorgulaması lazım.



KAFTANCIOĞLU ATATÜRK'ÜN ADINI ANMADI

Sadece Gazi Mustafa Kemal'i ulusal bayramlarda mı hatırlayacaksınız? Resim çekip Twitter'dan paylaşacaksınız. Kaftancıoğlu bugün kutlama mesajı attı. İçinde Atatürk mesajı yok, Atatürk'ten bahsetmiyor CHP'nin il başkanı. Canan hanımın geçmiş tweetlerine bakıyoruz, öyle bir sosyal medya geçmişi var ki ne Cumhuriyet ile, ne de temsil ettiği değerlerle uzaktan yakından alakası yok. 2018 seçimlerinde kendilerine Millet İttifakı adını veren partilerin seçim beyannamesinde Atatürk'ün adı yoktu."