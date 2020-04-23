AK Parti'den CHP'ye çok sert Fahrettin Altun tepkisi: Terbiyesizce ahlaksızca bir tutum |Video

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in gündeme dair sorularını canlı yayında yanıtladı. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'li bazı isimlerce dikizlenmesi, gizlice fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili bir soruya sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu "Bu edepsiz ve terbiyesizce bir yaklaşımdır. Aile mahremiyetini hiçe sayan bir saldırıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik'in gündeme dair sorularını canlı yayında yanıtladı. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin CHP'li bazı isimlerce dikizlenmesi, gizlice fotoğraflarının çekilmesi ile ilgili bir soruya sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu "Bu edepsiz ve terbiyesizce bir yaklaşımdır. Aile mahremiyetini hiçe sayan bir saldırıdır" dedi.

"TERBİYESİZCE, EDEPSİZCE KABUL EDİLEMEZ BİR YAKLAŞIMDIR"

Akbaşoğlu'nun açıklamasından satır başları;

"Sayın Fahrettin Altun'un evinin gizlice görüntülenmesi, oradan bir şeyler çıkarma ümidiyle casusluk yapılması. Bu çok terbiyesizce, edepsizce kabul edilemez bir yaklaşımdır. Bu aile mahremiyetine, konut dokunulmazlığına karşı yapılmış bir saldırıdır. Asla kabul edilemez. İstanbul'da hastanelerin yollarını yapmayan bir belediye yönetimi ile bütünleştirildiğinde Fahrettin Altun beye olan yaklaşım CHP'nin maalesef bu milletin ve devletin kendisiyle hareket etme tutum ve davranışından farklı bir yolda olduğunu göstermektedir. Bunu CHP tabanı da yönetimi de kabul etmemelidir."