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ANALİZ - İşte CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gerçeği... |Video
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın, İl Başkanı Canan Kaftancığlu'nun talimatı ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken yakalanmasının yankıları devam ediyor. CHP Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir parti.. Ancak son yıllarda CHP'yi Atatürk ve değerleriyle yan yana koymak neredeyse imkansız hale geldi. CHP'yi bu duruma düşürenler ise belli.. Onlardan biri toplumun değerleriyle arasına mesafe koyan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu... İşte Kaftancıoğlu'nun dünden bugüne kadar skandallarını anlatan analiz haberimiz...
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