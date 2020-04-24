Son dakika: CHP'li Canan Kaftancıoğlu’na bir soruşturma daha! İletişim Başkanı Fahrettin Altun şikayetçi olmuştu
Son dakika haberine göre CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evi ile ilgili yaptığı gerçek dışı açıklamalar sebebiyle ‘Hakaret’ ve ‘İftira’ suçları kapsamında bir soruşturma daha başlatıldığı öğrenildi. Altun’un avukatı, Canan Kaftancıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında bazı basın kuruluşlarına gerçek dışı beyanlarda bulundukları gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yaptığı gerçek dışı açıklamalar sebebiyle bir soruşturma daha başlatıldı. Altun'un avukatı, Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında bazı basın kuruluşlarına gerçek dışı beyanlarda bulundukları gerekçesiyle şikâyetçi olmuştu.
Cumhuriyet Gazetesi, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili doğru olmayan bir haber yayınlamıştı. Haber ardından aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman'ın da bulunduğu bazı CHP'li yöneticiler beyanlarda bulunmuştu. Cumhuriyet'in yalanlanan haberini kaynak alan beyanlar üzerine Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç harekete geçti ve iftira ile hakaret suçu kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı��ı'na şikâyette bulundu.
YENİ SORUŞTURMA
Canan Kaftancıoğlu ve Nadir Ataman'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında yapılan şikâyet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'Hakaret' ve 'İftira' suçları kapsamında soruşturma başlattı.
'TALİMAT' AÇIKLAMASINA SORUŞTURMA
Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Suç ve suçluyu övme' ve 'Suça teşvik' suçları kapsamında da ayrı bir soruşturma başlatılmıştı. Bu soruşturma, Kaftancıoğlu'nun Altun'un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a partisinin talimat verdiğini açıklaması ardından yapılan şikayet üzerine başlatılmıştı.
ALTUN'UN AVUKATI AÇIKLAMIŞTI
Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Gazetesi tarafından yapılan 'Boğaz'da kaçak var'başlıklı haberde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun hakkında asılsız ve hakikat dışı iddialar ileri sürülmüş, gerçekler tahrif edilerek kamuoyu yanıltılmaya çalışılmıştır. Bununla da yetinilmemiş, bilinen bütün ahlak ve hukuk kurallarına aykırı bir şekilde müvekkilin evi fotoğraflanarak gazetede yayınlanmış, açık adresi haber metni içerisinde terör örgütlerine hedef gösterircesine verilmiştir" demişti.
Sezgin Tunç şunları kaydetmişti:
"… CHP İl Başkanı'nın gerçekdışı, araştırma ve veriye dayanmayan iddia ve açıklamaları siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi İBB yönetimi tarafından yapılan kanunsuz işlemi de savunur niteliktedir. Öyle ki İBB hiçbir bildirim yapmamış, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde, kullanım hakkı ise kiracıda olan arsaya izinsiz girerek görevini kötüye kullanmış ve arsada hiçbir yapı bulunmadığından çardak söküm işlemi gerçekleştirerek basına servis etmiştir. CHP ise söz konusu bu durumu siyasi çıkarları için kullanmıştır.
"CANAN KAFTANCIOĞLU, AÇIK İHALE SÜRECİNİ ÇARPITMAYA ÇALIŞMIŞTIR"
Çok açıktır ki; CHP İl Başkanı'nın (Canan Kaftancıoğlu) hukuka uygun olarak gerçekleştirilen bir ihale sürecini 'izinsiz yapılaşmaya açma' şeklinde vasıflandırması, müvekkili ve ihaleyi gerçekleştiren kurumu itibarsızlaştırma ve tezvirat amacı taşımaktadır. CHP İl Başkanı kasıtlı olarak açık ihale sürecini çarpıtmaya çalışmıştır ve yukarıda gösterilen Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık ihale tarihlerini zikretmemiştir. Yine beklendiği üzere CHP tarafından siyasi şov amacıyla yapılan suç duyurusu (!) girişiminin de hem hukuki hem de ahlaki olarak temelsiz bir 'deneme' olduğu açıktır. Bu iftira ve itibarsızlaştırma girişimine karşı müvekkil adına, CHP İstanbul İl Başkanı ve ilgili il meclis üyeleri aleyhine işledikleri iftira ve suç isnadı fiilleri ile siyasi ahlaktan yoksun ithamları nedeniyle suç duyurusunda bulunulacaktır.
"CUMHURİYET GAZETESİ VE BİR KISIM CHP'Lİ SİYASETÇİ HAKKINDA YASAL YOLA BAŞVURACAĞIZ"
Netice olarak, gerek gazete haberi gerek bir kısım CHP'li siyasetçinin hukuka ve ahlaka aykırı iddia ve isnatlarımı reddettiğimizi; başta Cumhuriyet Gazetesi olmak üzere bu iddiaları yayınlayan ve yayanlar ile ellerindeki kamu gücünü siyasi ve rövanşist amaçlarla kullananlar aleyhine her türlü yasal yola başvuracağımızı değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Nazif KARAMAN/ SABAH
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