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Son dakika: Canan Kaftancıoğlu ifade veriyor |Video

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30.04.2020
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na gitti. Öte taraftan olayla ilgili Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete gitti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek için Anadolu Adalet Sarayı'na gitti. Öte taraftan olayla ilgili Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete gitti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi, ifade vermek üzere emniyete gitti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık'ı arayarak soruşturma kapsamında ifade vermeleri için emniyete çağırdı.

Avukatlarıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen Özbey, Büyüktaş, Ocak ve Arık'ın ifade işlemlerine başlandı.

SÜREÇ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının bazı basın yayın organlarında yayınlanarak "terör örgütlerine hedef göstermek" suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

Fahrettin Altun'un, Üsküdar Kuzguncuk'taki evinin arka tarafında yer alan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden kiraladığı araziye yerleştirilen modüler çardağın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz yapılaşma olduğu gerekçesiyle kaldırıldığı iddiasının yer aldığı haberde, Altun'un ikametgahının açık adresi ve fotoğrafı kullanılmıştı.

Son dakika: İletişim Başkanı Altunun evini ifşa etmişlerdi! Canan Kaftancıoğlu ve Cumhuriyetten 4 kişi için hesap vakti SON DAKİKA: İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN EVİNİ İFŞA ETMİŞLERDİ! CANAN KAFTANCIOĞLU VE CUMHURİYET'TEN 4 KİŞİ İÇİN HESAP VAKTİ

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