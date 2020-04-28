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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması talimatını vermişti! Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili “suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma açılan CHP İl Başkanı ifadeye çağrıldı.

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Giriş Tarihi: 28.04.2020 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020
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CANAN KAFTANCIOĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı 'un evinin fotoğraflarını çeken CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla ayrı bir soruşturma yürütülüyor.

hakkındaki soruşturma ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Avukatı Sezgin Tunç'un yaptığı suç duyurusu üzerine başlatıldı.

Kaftancıoğlu, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

"SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME, SUÇA AZMETTİRME"

Kaftancıoğlu'nun mesajı üzerine yapılan suç duyurusunun ardından, "suçu ve suçluyu övme, suça azmettirme" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağırdı. Kaftancıoğlu'nun bu hafta içinde hakkındaki suçlamalarla ilgili ifade vermesi bekleniyor.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflayan CHP'li Suat Özçağdaş'a talimat Canan Kaftancıoğlu’ndan! İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'UN EVİNİ FOTOĞRAFLAYAN CHP'Lİ SUAT ÖZÇAĞDAŞ'A TALİMAT CANAN KAFTANCIOĞLU’NDAN!

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