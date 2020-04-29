Canan Kaftancıoğlu savcıları hedef aldı!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında başlatılan ‘Suçu ve Suçluyu Övme’ suçu kapsamında ifadeye çağrılınca panik yaptı. Cumhuriyet Gazetesi’ne demeç veren Kaftancıoğlui yargıyı hedef aldı. Kaftancıoğlu savcıların hukuku ayaklar altına aldığını ileri sürdü ve yargının acıklı bir halde olduğuna üzüldüğünü iddia etti.
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı.
İFADE ÖNCESİNDE YARGIYA SALDIRDI
Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" diyerek tehditler savurmuştu. Yaşananların duyulması üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'da Özçağdaş'ı kendilerinin gönderdiğini fotoğraflardan haberinin olduğu şeklinde beyanlarda bulunmuştu. Açıklama üzerine de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal'den Canan Kaftancıoğlu'na ise 'Suçu ve Suçluyu Övme'den soruşturma başlatmıştı.
Canan Kaftancıoğlu geçtiğimiz günlerde atılı suç kapsamında savcılıkça ifadeye davet edildi. Önümüzdeki hafta ifade verecek olan Canan Kaftancıoğlu'nu telaş sardı. Kaftancıoğlu, ifade öncesinde yargıya saldırdı ve savcıları hedef aldı. Cumhuriyet gazetesine konuşan Canan Kaftancıoğlu, şunları söyledi: 'Üsküdar İlçe Başkanımız hakkında ortada bir mahkeme kararı dahi yokken yani hukuken suçlu olduğu kanıtlanmamışken onu savunduğum için bana "suçu ve suçluyu övmek" gerekçesiyle soruşturma açtılar. Oysa Fahrettin Altun'u övenler için açılması gerekirdi bu soruşturma. Çünkü bir mesleğin en temel kuralları ancak bu kadar ayaklar altına alınabilir. Yargının böyle acıklı bir halde olması çok üzücü.'
PARTİ Mİ KOLLUK KUVVETİ Mİ?
Kaftancıoğlu, açıklamasında sanki CHP bir kolluk kuvvetiymiş gibi suçüstü yaptıkları açıklamasında bulunarak polis yada zabıta rolüne soyundu. Kaftancıoğlu, ayrıca yine basın emekçilerini hedef aldı. verdiği röportajda, 'Biz yapılan kanunsuzluğu yargıya taşıdık o kadar. O andan itibaren yargı aşamasına geçtik. Ama onlar tam da bu andan itibaren önce meseleyi sulandırmaya, başka alanlara çekmeye başladılar, daha sonra da medyadaki tetikçilerini üzerimize salarak, sosyal medyadaki trol orduları ile suçluluklarını örtme telaşına girdiler.' dedi.
Kaftancıoğlu daha öncede Üsküdar İlçe Başkanına talimatı kendisinin verdiğine ilişkin sözlerini haber yapan basın mensuplarına troll yakıştırmasında bulunmuştu. Bilindiği gibi Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 5 ayrı suçtan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanmış ve 9 yıl 8 ay cezaya çarptırılmıştı.
Atakan IRMAK
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