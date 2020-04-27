27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Fahrettin Altun cevabı!

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Fahrettin Altun cevabı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
27.04.2020
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiğini açıklamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu durumu reddetmişti. Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki geldi. Başkan Erdoğan, ''CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır. İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik saldırıda işte bu hastalıklı zihniyet var. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde oturma yetkisi vardır. Kendisi ailesi ile birlikte 45 metrekarelik mütevazı bir evde yaşamayı seçmiştir. İstanbul'un eski bir semtinde. Hukuken evini kendi arsası içinde büyütme hakkı olmasına rağmen bunu yapmamıştır. 200 küsür metrekarelik mezbelelik bir alanı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayarak bakımını üstlenmiştir. bu durumu CHP ve medyası tarafından iftira kampanyasına dönüştürülmüştür. Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar kokuşmuşluğun en bariz örneğidir. CHP Üsküdar İlçe Başkanı, "Ben gittim evin yanındaki arazinin fotoğrafını çektim İl Başkanı'ma rapor ettim" diyor. İl Başkanı da "Partinin kararıyla gitmiştir yine gidecektir" diyor. CHP Genel Başkanı da hiç utanmadan arlanmadan "İlçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme diye bir şey yok" diyerek bu açık gerçeği inkar ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Bu örnekleri eğitimden ulaşıma her alana teşbih etmek mümkündür. Tüm bu başarıları attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon elde edinmiş bir muhalefet anlayışına rağmen elde etmiş olmamızdır. CHP'nin başını çektiği bu anlayış hep uzlaşma yerine çatışmayı birlik beraberlik yerine bölücülüğü, müsamaha yerine kin ve nefret körüklemeyi esas almıştır. İletişim Başkanımızın ev ve aile mahremiyetine yönelik saldırıda işte bu hastalıklı zihniyet var. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde oturma yetkisi vardır. Kendisi ailesi ile birlikte 45 metrekarelik mütevazı bir evde yaşamayı seçmiştir. İstanbul'un eski bir semtinde. Hukuken evini kendi arsası içinde büyütme hakkı olmasına rağmen bunu yapmamıştır. 200 küsür metrekarelik mezbelelik bir alanı ise Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiralayarak bakımını üstlenmiştir. bu durumu CHP ve medyası tarafından iftira kampanyasına dönüştürülmüştür. Bu zihniyetin arkadaşımıza ve ailesine karşı çirkin saldırıdaki tutarsızlıklar kokuşmuşluğun en bariz örneğidir. CHP Üsküdar İlçe Başkanı, "Ben gittim evin yanındaki arazinin fotoğrafını çektim İl Başkanı'ma rapor ettim" diyor. İl Başkanı da "Partinin kararıyla gitmiştir yine gidecektir" diyor. CHP Genel Başkanı da hiç utanmadan arlanmadan "İlçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme diye bir şey yok" diyerek bu açık gerçeği inkar ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Aleviliği ayrı bir din gibi gösteren CHP’ye Başkan Erdoğan’dan sert tepki!
Aleviliği ayrı bir din gibi gösteren CHP’ye Başkan Erdoğan’dan sert tepki!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Fahrettin Altun cevabı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Fahrettin Altun cevabı!
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı 1-2-3 Mayıs'ta...
Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı "1-2-3 Mayıs'ta..."
ABD salgınla nasıl mücadele ediyor? Ünlü doktor açıkladı
ABD salgınla nasıl mücadele ediyor? Ünlü doktor açıkladı
Milli iradeye darbe: 27 Nisan kara lekesi
Milli iradeye darbe: 27 Nisan kara lekesi
CHP Sözcüsü Öztrak Kur'an ayetlerini 'düşman' olarak yorumladı
CHP Sözcüsü Öztrak Kur'an ayetlerini 'düşman' olarak yorumladı
İslam'a karşı savaş söylemi
"İslam'a karşı savaş söylemi"
Türkiye'nin tahliye operasyonu İsveç'te nasıl karşılandı?
Türkiye'nin tahliye operasyonu İsveç'te nasıl karşılandı?
Ankara Barosu'na soruşturma açıldı
Ankara Barosu'na soruşturma açıldı
13 yıl geride kaldı! E-muhtırada hedef neydi?
13 yıl geride kaldı! E-muhtırada hedef neydi?
İşte dünyanın en değerli sıvısı
İşte dünyanın en değerli sıvısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a büyük destek
Daha Fazla Video Göster