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Van'da corona virüs taşıyan hastaları gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı

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Giriş Tarihi: 20.04.2020 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020
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O MUHTARA SORUŞTURMA! KORONA HASTALARINI GİZLEMİŞTİ

Cumhuriyet Başsavcılığı, 44 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı Başkale ilçesine bağlı 'nin muhtarı hakkında görevini kötüye kullandığı ve gerçeğe aykırı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Başsavcılık, 'dan mahalleye gelen kişileri sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetlerine bildirmediği gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan hakkındaki haberler üzerine harekete geçti.

Mahallede 44 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasına neden olduğu ileri sürülen muhtar hakkında "görevi kötüye kullanıp gerçeğe aykırı bilgi vererek 44 kişinin pandemiye yakalanmasına neden olduğu" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

MUHTAR BİLGİLERİ GİZLEMİŞTİ
Başkale ilçesine bağlı , 7 Nisan'da İstanbul'dan gelen kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Mahalleye İstanbul'dan gelen başka kişilerin de olduğunun tespit edilmesi üzerine, bu bilgiyi gizleyen muhtar Mikail Duman görevden uzaklaştırılmıştı.

Sağlık taramasında 900 nüfuslu mahallede 44 kişinin testleri pozitif çıkmış ve bölge özel çalışma alanı haline getirilmişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Muhtar gizlemişti koronavirüse yakalanan hasta sayısı 44'e çıktı! MUHTAR GİZLEMİŞTİ KORONAVİRÜSE YAKALANAN HASTA SAYISI 44'E ÇIKTI!

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