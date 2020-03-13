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Son dakika: Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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TÜRKİYE'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS VAKASI!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'de ikinci vakasına rastlandığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı | Video SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS VAKASI! SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI | VİDEO

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İkinci vaka da kontrol altında. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri titiz bir şekilde uygulamak önemli. Okullar, toplu/çoklu hareketliliği ve kalabalık ortamları azaltmak için tatil edildi. Lütfen bu noktaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA İLK VAKAYI BU SÖZLERLE AÇIKLAMIŞTI

İşte Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekildeydi:

"'in Vuhan kentinde bundan tam 90 gün önce, 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Yeni Koronavirüs, başka pek çok ülkeye bir iki hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen, Türkiye olarak süreçte büyük bir başarı gösterdik.

Komşu ülkeler, Avrupa ülkeleri bizim aldığımız sıkı tedbirleri almadılar. Bizimse, salgına karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli eylem planında direncimiz hiç azalmadı, kat kat arttı.

Küresel salgınların kaçınılmaz tarafları var. İnsanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada, direnç hangi düzeyde, tedbirler hangi keskinlikte olursa olsun bazı sonuçları önlemek maalesef mümkün değil. Eğer dünya ile ilişkimizi tümden kesmiş olabilseydik şu an karşınızda olmazdım.

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

"VİRÜS AVRUPA'DAN GELDİ"

Bu an burada olmamın nedeni bu saate dek gösterdiğimiz şeffaflık ve bunun devam edeceğinin teminatıdır. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum.

Bugün akşam akşam saatlerinde, Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konmuştur.

Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır. Her biri şüpheli kabul edilmiştir.

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"HAZIRLIKLARIMIZ ÇOK ÖNCEDEN BİTİRİLMİŞTİR"

Hasta mahremiyetinin korunması açısından, detaylı bilgilerinin paylaşılması uygun bulunmamıştır.

Bu ülkemizdeki ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konmuştur. Virüs bulaşmışsa, bu çok sınırlıdır.

Ülkemiz, süreç boyunca bu olasılığa hazırdı. Yayılmayı önleyici tedbirler alınmıştır. Bu hastalığın ülkenin herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı, sağlık personeli ve hastane hazırlıkları çok önceden bitirilmiştir.

Bu süreçte, yurtdışı ile doğrudan veya dolaylı temasların olası sonucu ortaya bir örnekle ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI
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