Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Berlin’de yoğun diplomasi! Merkel tarafından böyle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Erdoğan burada, kritik görüşmeler sonrası yoğun diplomasi trafiğine imza attı. Daha sonra tarihi zirvenin yapılacağı binaya gelen Başkan Erdoğan’ı Almanya Başbakanı Merkel ve BM Genel Sekreter António Guterres tarafında kapıdan kapıda karşıladı. Daha sonra zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Tüm dünyanın merakla beklediği zirve için geri sayım başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan burada, kritik görüşmeler sonrası yoğun diplomasi trafiğine imza attı. Daha sonra tarihi zirvenin yapılacağı binaya gelen Başkan Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Merkel ve BM Genel Sekreter António Guterres tarafında kapıdan kapıda karşıladı.
Daha sonra zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Tüm dünyanın merakla beklediği zirve için geri sayım başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak için "TC-TRK" uçağı ile Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.
Erdoğan'a Berlin temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler eşlik ediyor.
ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ
Türkiye ve Rusya'nın çabalarıyla gelinen ve Libya'da darbeci Hafter'in katliam ve saldırılarına dur denerek siyasi çözümün aranacağı Berlin Zirvesi süreci bugün resmen başladı.
16:21 Başkan Erdoğan Alman Başbakan Merkel tarafından karşılandı.
16:20 12 ülkenin devlet başkanları Zirve'nin yapılacağı noktaya gelmeye başladı.
15,30 Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
13:30 Başkan Erdoğan Libya meşiru hükümet başkanı Serrac ile görüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Melih Altınok'tan Cem Yılmaz'a sert eleştiri
- Mısır'da gözaltına alınan bütün AA çalışanları serbest bırakıldı
- "Bu fotoğraf birilerini rahatsız ediyor"
- Acılı baba böyle seslendi! "Neredeysen kaç gel oğlum"
- Erdoğan ve Putin’den Berlin’de önemli görüşme
- Erdoğan, Abdulmecid Tebbun ile görüştü
- Başkan Erdoğan'a Berlin'de sevgi gösterisi
- Başkan Erdoğan Serrac'ı kabul etti
- Silahlı saldırı! Bitlisli kanaat önderi hayatını kaybetti
- Dışişleri'nden fla�� Yavuz Sondaj gemisi açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
- Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?
- Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu için "Ne kutsal ne Romalı, ne de bir imparatorluk" diyen kimdir?
- Histoloji nedir?
- Japonya'da 71 yaşındaki bir adam hangisini iki buçuk yılda yaklaşık 24.000 kere yaptığı için şikayet edilmiş ve tutuklanmıştır?
- Hangi adda bir yemek vardır?
- Betül Kaçar kimdir? Türk bilim insanı Betül Kaçar’dan büyük başarı!
- 2020 TOKİ çekilişi ne zaman? 2+1 ve 3+1 ödeme planı nasıl olacak? TOKİ 100 bin konut kura çekiliş tarihi!
- Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı canlı anlatım izle! | Video
- Maaş farkları ne zaman yatacak? Tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur emekli maaş farkları için net tarih!
- Rahşan Ecevit kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Rahşan Ecevit hayatı ve ölüm sebebi!