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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Berlin’de yoğun diplomasi! Merkel tarafından böyle karşılandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MERKEL TARAFINDAN BÖYLE KARŞILANDI

Başkan , konusunda gerçekleştirilecek Zirve’ye katılmak üzere ’nın başkenti ’e geldi. Erdoğan burada, kritik görüşmeler sonrası yoğun diplomasi trafiğine imza attı. Daha sonra tarihi zirvenin yapılacağı binaya gelen Başkan Erdoğan’ı Almanya ve BM Genel Sekreter António Guterres tarafında kapıdan kapıda karşıladı. Daha sonra zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Tüm dünyanın merakla beklediği zirve için geri sayım başladı.

Başkan , konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak üzere 'nın başkenti 'e geldi. Erdoğan burada, kritik görüşmeler sonrası yoğun diplomasi trafiğine imza attı. Daha sonra tarihi zirvenin yapılacağı binaya gelen Başkan Erdoğan'ı Almanya ve BM Genel Sekreter António Guterres tarafında kapıdan kapıda karşıladı.



Daha sonra zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çektirdi. Tüm dünyanın merakla beklediği zirve için geri sayım başladı.

Başkan Erdoğan Berlin'de Merkel ve Guterres tarafından böyle karşılandı |Video BAŞKAN ERDOĞAN BERLİN'DE MERKEL VE GUTERRES TARAFINDAN BÖYLE KARŞILANDI |VİDEO

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek Zirve'ye katılmak için "TC-TRK" uçağı ile Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Zirve'de, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.



Erdoğan'a Berlin temaslarında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı , İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile 'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler eşlik ediyor.



ERDOĞAN'DAN YOĞUN DİPLOMASİ

Türkiye ve 'nın çabalarıyla gelinen ve Libya'da darbeci Hafter'in katliam ve saldırılarına dur denerek siyasi çözümün aranacağı Berlin Zirvesi süreci bugün resmen başladı.

16:21 Başkan Erdoğan Alman Başbakan Merkel tarafından karşılandı.

16:20 12 ülkenin devlet başkanları Zirve'nin yapılacağı noktaya gelmeye başladı.

15,30 Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı ile görüştü.

13:30 Başkan Erdoğan Libya meşiru hükümet başkanı Serrac ile görüştü.

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