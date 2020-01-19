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19.01.2020

Başkan Erdoğan Berlin'de Merkel ve Guterres tarafından böyle karşılandı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Başkan Erdoğan burada, kritik görüşmeler sonrası yoğun diplomasi trafiğine imza attı. Daha sonra tarihi zirvenin yapılacağı binaya gelen Erdoğan'ı Almanya Başbakanı Merkel ve BM Genel Sekreter António Guterres tarafında kapıda böyle karşıladı. İşte o anlar...

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