Başkan Erdoğan Serrac'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi. Görüşme, Başkan Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'de, basına kapalı gerçekleşti. Serrac'ı kabulünün öncesinde Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle Libya konusunda gerçekleştirilen zirve için bulunduğu Berlin'de resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Erdoğan'ın konakladığı The Ritz-Carlton Hotel'deki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

BAŞKAN ERDOĞAN, CEZAYİRLİ MEVKİDAŞI ABDULMECİD TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Erdoğan, zirve kapsamındaki ikili temasları çerçevesinde Ritz Carlton Otel'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.





Zirvede Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.