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Başkan Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
ERDOĞAN, ABDULMECİD TEBBUN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , ’nın başkenti ’de Cezayir Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak için Almanya'nın başkenti 'e geldi. Erdoğan, zirve kapsamındaki ikili temasları çerçevesinde Ritz 'de Cezayir Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Zirvede Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Almanya ziyareti öncesi kritik açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALMANYA ZİYARETİ ÖNCESİ KRİTİK AÇIKLAMALAR

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