Son dakika: Erdoğan ve Putin’den Berlin’de önemli görüşme
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya’da gerçekleşecek olan Libya konulu Berlin Konferansı öncesi görüştü. Başkan Erdoğan, "Libya'daki ateşkes konusundaki çabalarımızın farkındayız. Ortak çabamız Libya'da nisbi sükûnet sağladı" dedi. Putin ise konuşmasında, "Özellikle bölgesel konularda Suriye, İran ve elbette Libya meselesi gibi konularda ciddi adımlar attık. İstanbul'da Libya taraflarını ateşkese çağırdık." ifadelerine yer verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya'da gerçekleşecek olan Libya konulu Berlin Konferansı öncesi görüştü.
ERDOĞAN: HAFTER'İN SALDIRGAN TUTUMUNUN SONA ERMESİ GEREKMEKTEDİR
Görüşme öncesi konuşan Erdoğan, "Libya'daki ateşkes konusundaki çabalarımızın farkındayız. Ortak çabamız Libya'da nisbi sükunet sağladı" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir. Siyasi sürecin ve çözümün diğer evrelerinin uygulanabilmesi için Hafter'in saldırgan tutumunun sona ermesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan şöyle konuştu:
Samimi diyaloğumuza ve karşılıklı anlayışa dayalı çok boyutlu işbirliğimiz, ortak coğrafyamızdaki sorunların çözümü bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. 2019 yılının ikili ikişkilerimiz bakımından gayet iyi değerlendirdik.
S-400 gibi uluslararası alanda ses getiren projeleri, karşı karşıya kaldığımız baskılara rağmen milli çıkarlarımızdan taviz vermeden kararlılıkla tamamladık.
TürkAkım gibi enerji alanındaki diğer büyük ortak girişimimiz olan Akkuyu Nükleer Güç Santral inşaası da stratejik bir niteliğe haizdir.
Libya'nın barış ve huzura kavuşabilmesi için Berlin Zirvesi'nde ateşkesin ve siyasi sürece dönüşün kabulü temin edilmelidir.
Vladimir Putin ise şöyle konuştu:
Putin ise, "Türkiye ile ilişkilerimiz tüm alanlarda sıcak ve samimi " açıklamasında bulundu.
Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, sizlerle tekrar görüştüğüm için çok mutluyum.
Hepimiz İstanbul'da yapmış olduğumuz geziden memnunuz. 8 Ocak'ta bizim için oluşturduğunuz sıcak atmosferden memnunuz. TürkAkım açılış merasimine katıldık. Her iki ülke için, Avrupa ülkeleri için çok önemli bir olay.
Tüm alanlarda diyaloğumuz işe dayalı bir şekilde. Ortak noktalar bulmayı, uzlaşmayı öğrendik.
Özellikle bölgesel konularda Suriye, İran ve elbette Libya meselesi gibi konularda ciddi adımlar attık.
İstanbul'da Libya taraflarını ateşkese çağırdık.
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