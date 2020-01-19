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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin'den Berlin'de kritik görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
ERDOĞAN İLE PUTİN'DEN BERLİN'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Son dakika haberine göre; Başkan , 'de saat 15.00'de Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

Başkan , Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'ya gitti.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki basın toplantısının ardından, saat 10.45'da "TC-TRK" uçağıyla 'e hareket etti.

Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e gitti.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de saat 15.00'de Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.

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