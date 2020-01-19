Son dakika: Başkan Erdoğan ile Putin'den Berlin'de kritik görüşme
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de saat 15.00'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle "Libya" konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere Almanya'ya gitti.
Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki basın toplantısının ardından, saat 10.45'da "TC-TRK" uçağıyla Berlin'e hareket etti.
Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler de Berlin'e gitti.
ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'de saat 15.00'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.
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