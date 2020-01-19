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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan ve Putin'in inisiyatifiyle...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2020 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020
ÇAVUŞOĞLU: BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN'İN İNİSİYATİFİYLE...

Dışişleri Bakanı , 'de düzenlenecek Konferansı'na ilişkin tarafların üzerinde uzlaştığı taslak bir metin olduğunu, bu metnin liderlerin önüne getirileceğini söyledi. Öte yandan Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in inisiyatifiyle Türkiye ve Rusya'nın ateşkesin sağlanması ve garanti altına alınması yönündeki çabalarının, esasen 'nın başarılı geçmesine zemin hazırladığına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı , , İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, konferanstan olumlu sonuç çıkmasını beklediklerini belirterek, "Sonuç odaklı olması lazım. Dostlar bir araya geldi konuştu. 'Biz de varız sahada ya da masada' demek yetmez." ifadesini kullandı.
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"TARAFLARIN DA ÜZERİNDE UZLAŞTIĞI TASLAK VAR"

Bu anlamda sürecini, Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla başından sona desteklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Hazırlık toplantılarına da arkadaşlarımız katıldı. Dün akşam geldikten sonra ortak deklarasyona ilişkin son görüşmeleri yaptık. Tarafların da üzerinde uzlaştığı taslak var. Liderlerin önüne getirilecek." dedi.



"EROĞAN VE PUTİN'İN İNİSİYATİFİYLE..."

Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in inisiyatifiyle Türkiye ve Rusya'nın ateşkesin sağlanması ve garanti altına alınması yönündeki çabalarının, esasen 'nın başarılı geçmesine zemin hazırladığına vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konferanstan en büyük beklentilerinin kalıcı , 'da herkesin dahil olduğu siyasi süreç neticesinde de Libya'nın birliği, beraberliği ve istikrara kavuşması olduğunu kaydetti.

Berlin'de bir tek toplantıyla sorunların çözülmesinin kolay olmadığına işaret eden Çavuşoğlu, "Berlin Konferansı'yla Libya'da tüm sorunlar çözülecek dersek fazla iyimser bir yaklaşım içinde olmuş oluruz. Berlin'den sonra da bu çabalarımızı devam ettirmemiz lazım ki amacımıza ulaşalım." diye konuştu.

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