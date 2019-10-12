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Son dakika: Gazetecilerin koordinatlarını teröristlere vermişler!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
HAİN PLAN DEŞİFRE OLDU! KOORDİNATLARI VERMİŞLER...

Son dakika haberine göre; Fırat'ın doğusundaki terör örgütü /'yı temizlemek amacıyla başlatılan Harekatı devam ederken, teröristler 'nın Akçakale ilçesinde yine gazeteciler hedef aldı. Gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havan atıldı. Saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi , "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var." dedi.

Terör örgütü /'nın, 'de işgali altındaki bölgelerden, 'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince () başlatılan Harekatı devam ediyor.

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"YİNE GAZETECİLERİ HEDEF ALDILAR"
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.

Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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GAZETECİLERİN KOORDİNATLARINI VERDİLER
Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi , A Haber canlı yayında gazetecilere yapılan hain saldırıyla ilgili konuştu. Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor. İçimizdeki bir grup hain karşı tarafta işbirliği yaptıklarına koordinat bildiriyor." dedi.

"ÖRGÜTÜN KENDİSİNE GÖRE BİR PROPAGANDA ARACI"
Okan Müderrisoğlu, "Dolayısıyla gazetecilerin hedef alınması aynı zamanda örgütün kendisine göre bir propaganda aracı. Çünkü öteden beri sivillere dönük, kürtlere dönük bir harekat gibi takdim edilmeye çalışılan Barış Pınarı'nın özünde teröristlere karşı ve bölgenin güvenliğini sağlamak ve o toprakları asıl sahipleriyle buluşturmaya yönelik harekat olduğunu anlatmak zorundayız." dedi. ifadelerini kullandı.

ALÇAK PLAN DEŞİFRE OLDU
Barış Pınarı harekatı ile ilgili gazetecilerin ve Abdullah Ağar'ın sınır bölgesinden canlı yayın yaptıkları sırada teröristlerin keskin nişancı ateşine maruz kalıp yayını yarıda kesmişlerdi.

Saldırıyı azmettirenin PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan Sterk TV sözde gazeteci Aslan Aslan olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Ağar, Twitter'dan sözde gazeteci Aslan'ı deşifre edip tweetlerine yer verdi.

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