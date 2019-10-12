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12.10.2019

Son dakika: YPG'li teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı! Bölgeden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Akçakale'de terör örgütü PKK/YPG'den sivillere alçak saldırı. Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına iki havan topu atıldı. Sıcak bölgeden ilk görüntüler. İlk gelen bilgilere gören saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirildi.

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