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12.10.2019
Son dakika: YPG'li teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı! Bölgeden ilk görüntüler
Son dakika haberi... Akçakale'de terör örgütü PKK/YPG'den sivillere alçak saldırı. Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin yakınına iki havan topu atıldı. Sıcak bölgeden ilk görüntüler. İlk gelen bilgilere gören saldırıda can kaybı yaşanmadığını bildirildi.
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