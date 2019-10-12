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Suriye Milli Ordusu açıkladı: 18 köy PKK'dan temizlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
AZ ÖNCE DUYURULDU! 18 KÖY PKK'DAN TEMİZLENDİ

Gelen son dakika bilgisine göre; , 'nda bu sabah 'nın kuzeydoğusunda yapılan operasyonda 18 köyün kurtarıldığını ve onlarca 'lının öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a karşı yürütülen devam ediyor.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Resulayn açıklaması |Video SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN RESULAYN AÇIKLAMASI |VİDEO

18 KÖY KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu Bariş Pınarı Harekatı Beyanı: Bu sabah milli 'nın kuzeydoğusunda operasyon başlattı ve 18 köyü kurtardı. Onlarca PKK lı öldürüldü.

İşte Kurtarılan köyler:

(Nus Tel, Rajm İnva, Um Curn Elsavavin, Camus, Lezge, Elarida, Huveyran, Elvasta, Şokan, Eltervaziye, Elzeydi, Elnebhan, Elhalidiye, Elhuveyra Elkebir, Elhuveyra Elsagir, Elfilo, Elgacir ve Elgazil)

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