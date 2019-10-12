Cuma hutbelerinde Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldılar! İran'dan büyük küstahlık...
Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemeye yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, İran’ın dini lideri Seyyid Ali Hamaney’in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları tarafından hutbelerde hedef alındı.
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK-PYD'ye karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı büyük bir kararlılıkla devam ederken, operasyondan rahatsız olan ülkelerin karalama kampanyaları da devam ediyor.
İran'ın dini lideri Seyyid Ali Hamaney'in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları, hutbelerinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatını yakışıksız ifadelerle eleştirdiler.
İran'da okunan Cuma hutbelerinden örnekler:
"Bağımsız bir devlete saldırı"
Ahmed Hatemi (Tahran)
"Türkiye'nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İran devletinin yaklaşımı saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye'nin Suriye topraklarından bir an önce çekilmesidir."
Muhammedali Âli-Haşim (Tebriz)
"Türkiye'den sağduyuyla Suriye'nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz."
"Osmanlı'yı ihya etme rüyası"
Resul Felahati (Reşt)
"Türkler hala Osmanlı Devletini ihya etme rüyasında ancak Moğolvari saldırıların dönemi geçmiştir."
Muhammed Mehdi Hüseyni (Kerec)
"Türkler Osmanlı İmparatorluğu rüyasıyla ABD zemininde oynamaktadır."
Muhammed Sağçıraği (Simnan)
"Suriye kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Türkiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor."
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buda şunu gösteriyor ki İran bir amerkan bir israil dostudur.yıllardır bu iran amerkaya, israil e kafa tutar ama ne hikmetse hep müslüman kanı döker, fransadan humeyni yi kim getirdi iranın başına musallat etti, iranda ki türkleri kim ihtilalle devirib yerine rıza pehlevi yi getirdi. bizimkilerin etkisizleştrdiği amerkan teröristleri iran ne demeye koruyorsun, han senin düşmanın daeş ti,amerka idi,israil idi, hayırdır sen ne ayaksın ?cevapla 12.10.2019 12:52
Ulan iran siz ne zaman Türke dost oldunuzki siz ne zaman müslümana yar ve yardımcı oldunuz ki sizki ermenistan azerbaycan savaşında ermenistanın yanında yer alacak kadar dini islamın apaçık düşmanısınız alçaklar ... amerka ile iş tutuyormuşuz ulan sğır sultan biliyorki aramıza kan girdi utanın biraz becevapla 12.10.2019 12:27
Bağımsız 1 devlet mi ? Sen Osmanlının "sengine" kurban ol ! İkinci derece düşmanımızdır İran ve bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız .cevapla 12.10.2019 11:19
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