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Cuma hutbelerinde Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldılar! İran'dan büyük küstahlık...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
CUMA HUTBELERİNDE BARIŞ PINARI HAREKATI'NI HEDEF ALDILAR!

Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemeye yönelik başlatılan , ’ın dini lideri Seyyid ’in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları tarafından hutbelerde hedef alındı.

'nin terör örgütü YPG/PKK-PYD'ye karşı yürüttüğü büyük bir kararlılıkla devam ederken, operasyondan rahatsız olan ülkelerin karalama kampanyaları da devam ediyor.

'ın dini lideri Seyyid 'in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları, hutbelerinde Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatını yakışıksız ifadelerle eleştirdiler.

İran'da okunan Cuma hutbelerinden örnekler:

"Bağımsız bir devlete saldırı"
Ahmed Hatemi (Tahran)

"Türkiye'nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İran devletinin yaklaşımı saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye'nin topraklarından bir an önce çekilmesidir."

Muhammedali Âli-Haşim (Tebriz)

"Türkiye'den sağduyuyla Suriye'nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz."

"Osmanlı'yı ihya etme rüyası"
Resul Felahati (Reşt)

"Türkler hala Osmanlı Devletini ihya etme rüyasında ancak Moğolvari saldırıların dönemi geçmiştir."

Muhammed Mehdi Hüseyni (Kerec)

"Türkler Osmanlı İmparatorluğu rüyasıyla ABD zemininde oynamaktadır."

Muhammed Sağçıraği (Simnan)

"Suriye kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Türkiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor."

Barış Pınarı Harekatı'na destek artıyor BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK ARTIYOR
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 415 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TOPLAM 415 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra kudurdular! ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a Türkiye tepkisi BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN SONRA KUDURDULAR! ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN TRUMP'A "TÜRKİYE" TEPKİSİ
Öğrencilerden anlamlı destek! Odalarının ışıklarını açık bırakarak Barış Pınarı yazdılar ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI DESTEK! ODALARININ IŞIKLARINI AÇIK BIRAKARAK "BARIŞ PINARI" YAZDILAR

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KOTTA T&#220;RK KOTTA TÜRK

buda şunu gösteriyor ki İran bir amerkan bir israil dostudur.yıllardır bu iran amerkaya, israil e kafa tutar ama ne hikmetse hep müslüman kanı döker, fransadan humeyni yi kim getirdi iranın başına musallat etti, iranda ki türkleri kim ihtilalle devirib yerine rıza pehlevi yi getirdi. bizimkilerin etkisizleştrdiği amerkan teröristleri iran ne demeye koruyorsun, han senin düşmanın daeş ti,amerka idi,israil idi, hayırdır sen ne ayaksın ?

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evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 12:52
Abdullah Abdullah

Ulan iran siz ne zaman Türke dost oldunuzki siz ne zaman müslümana yar ve yardımcı oldunuz ki sizki ermenistan azerbaycan savaşında ermenistanın yanında yer alacak kadar dini islamın apaçık düşmanısınız alçaklar ... amerka ile iş tutuyormuşuz ulan sğır sultan biliyorki aramıza kan girdi utanın biraz be

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evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 12:27
cemil inanch cemil inanch

Bağımsız 1 devlet mi ? Sen Osmanlının "sengine" kurban ol ! İkinci derece düşmanımızdır İran ve bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız .

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evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 11:19
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