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Barış Pınarı Harekatı’nda önemli adım! Sınır kapıları açılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA ÖNEMLİ ADIM!

Terör tehdidi nedeniyle kapatılan Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapıları ’nda için tekrar açılacak. Kızılay Başkanı , “ güvenli alan oluşturdukça insani yardım ulaştıracağız. Güvenlik sağlanmasını ve bu anlamda içeriye geçişin güvenli hale gelmesini bekliyoruz." dedi.

başlattığı ile sınırlarımızı bir yandan sınırlarımızı teröristlerden temizlerken bir yandan için seferberlik ilan etti. 'ye 5 sınır kapısıyla insani yardım ulaştıran Türkiye, harekatın başlamasıyla birlikte iki daha açıyor. Akçakale ve Ceylanpınar'dan açılan sınır kapılarıyla Türkiye sınırın öte yakasına insani yardım elini ulaştıracak.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI 'BARIŞ PINARI' HAREKATINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

YARDIMLARI KIZILAY ULAŞTIRACAK

Yeni Şafak'ın haberine göre Türk Başkanı , şu anda 5 sınır kapısından Suriye'ye insan yardım götürüldüğünü, Barış Pınarı Harekatı ile güvenli olacak bölgelere de daha önce terör örgütleri nedeniyle kapatılan Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapılarından insani yardım ulaştırılacağını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleriyle koordineli olduklarını belirten Kınık, söz konusu bölgelerde güvenliliğin tamamen tesis edilmesinin ardından insani yardımın başlayacağını açıkladı. Kınık, hazırlıkları anlattı.

SİVİL ALANLAR BELİRLENECEK

Fırat'ın doğusuna insani yardımın götürülmesi için henüz uygun bir ortam oluşmadığını hatırlatan Kınık, "Operasyonun koordinasyonunu TSK yürütüyor. TSK, güvenli alan oluşturdukça, sivil alanları belirledikçe oralara insani yardım ulaştıracağız. Güvenlik sağlanmasını ve bu anlamda içeriye geçişin güvenli hale gelmesini bekliyoruz. Sivillerin ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

2 SINIR KAPISI YENİDEN

Hatay, , Mardin, sınır kapılarında insani yardım için operasyon hazırlığını tamamladıklarını belirten Kınık, "Daha önceden 12 gümrük kapısından Suriye'nin içerisine insani yardım götürüyorduk. Daha sonra DEAŞ ve YPG-PYD işgal ettiği bölgelerdeki kapılar kapandı. Şimdi tekrar terörden temizlenen bu kapılardan insani yardım yapılması için malzeme hazırlığını yaptık. İnsani yardım malzemelerini depolara indirdik. Mobil mutfağımız bölgede. Şu an 5 kapı aktif. İlk etapta Akçakale ve Ceylanpınar sınır kapıları da ilave edilecek" şeklinde konuştu.

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SİVİLLER İÇİN İNCE İŞÇİLİK

Kınık, 'nın ince işçilik ile siviller zarar görmeden operasyona devam ettiğini söyledi. Kınık, oralar güvenli hale geldiğinde sınır kapıları açıldığında insanı yardım ulaştıracaklarını belirtti. Kınık, "O bölgedeki mülteci kamplarında 100 bin civarında insan yaşıyor. Kamplarda yaşayanları kalkan olarak kullanabilirler. Bu insanların güvenliğini, uluslararası kuruluşları ile görüşüyoruz" diye konuştu. ve Kızılhaç ile görüşmelerini sürdürdüklerini belirten Kınık, operasyon sonrası içeriye bir insani yardımın yapılması konusunda lobi çalışması yaptıklarını dile getirdi.

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