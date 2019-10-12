Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a ulaştı, şehir merkezi kontrol altına alındı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Resulayn şehir merkezini kontrol altına aldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi. Bölgeden gelen son bilgilere göre de Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, kritik öneme sahip Resulayn merkezini kontrol altına aldı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o paylaşım:

SICAK ÇATIŞMALAR

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatının dördüncü gününde doğu kısmından şehre giren Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu birlikleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çatışmalar yerleşim yerlerine doğru kaydı.

YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Birbirlerine yakın noktalardan gelen çatışma sesleri Türkiye tarafından da duyulurken, sıcak temasın sağlandığı bölgelerdeki terör hedefleri obüs ve topçu birlikleri tarafından da yoğun bir şekilde vuruluyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çatışmalar, yoğun bir şekilde sürüyor.

TEL ABYAD'DA SESSİZLİK HAKİM

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, dün gece saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısından itibaren devam eden obüs ve tank atışları, sabahın erken saatlerinde azaldı.

GEÇİŞ YAPTILAR

Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.