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Suriye Milli Ordusu, Resulayn'a ulaştı, şehir merkezi kontrol altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! KRİTİK BÖLGE ALINDI

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli , şehir merkezini kontrol altına aldı.

(), Suriye Milli ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri / ve 'a karşı yürütülen harekat kapsamında ve çevresindeki terör mevzilerinin, operasyonun 4. gününde de ateş altına alınmasına devam edildi. Bölgeden gelen son bilgilere göre de Türk Silahlı Kuvvetleri ve , kritik öneme sahip merkezini kontrol altına aldı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Resulayn açıklaması |Video SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN RESULAYN AÇIKLAMASI |VİDEO

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, " Harekâtı kapsamında devam eden başarılı operasyonlar neticesinde Fırat'ın doğusundaki Resulayn meskun mahali kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.

Suriye Milli Ordusu Resulayn'da! Şehir merkezi kontrol altına alındı... SURİYE MİLLİ ORDUSU RESULAYN'DA! ŞEHİR MERKEZİ KONTROL ALTINA ALINDI...

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan o paylaşım:

SICAK ÇATIŞMALAR

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı harekatının dördüncü gününde doğu kısmından şehre giren Mehmetçik, Suriye Milli Ordusu birlikleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında çatışmalar yerleşim yerlerine doğru kaydı.

YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Birbirlerine yakın noktalardan gelen sesleri tarafından da duyulurken, sıcak temasın sağlandığı bölgelerdeki terör hedefleri obüs ve topçu birlikleri tarafından da yoğun bir şekilde vuruluyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çatışmalar, yoğun bir şekilde sürüyor.

Son dakika: Suriye Milli Ordusu Resulayn'a ulaştı! Terör hedefleri ateş altında |Video SON DAKİKA: SURİYE MİLLİ ORDUSU RESULAYN'A ULAŞTI! TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA |VİDEO

TEL ABYAD'DA SESSİZLİK HAKİM

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, dün gece saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısından itibaren devam eden obüs ve tank atışları, sabahın erken saatlerinde azaldı.

GEÇİŞ YAPTILAR

Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı. Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK'ye ait SİHA'ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

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H&#252;seyin BERBEROĞLU Hüseyin BERBEROĞLU

HAYDİ KOÇ YİĞİTLERİMİZ YONUNUZ AÇIK OLSUN ALLAHIN YARDIMI MİLLETİN DUASI SİZLERLE.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 11:49
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