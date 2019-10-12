PKK/YPG'nin hain planını canlı yayında deşifre etti |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu 'Barış Pınarı' harekatı ile Fırat'ın doğusundaki PKK/PYD-YPG terör örgütlerinden 14 köyü arındırdı. Harekatın 4.gününde 415 terörist etkisiz hale getirildi. Destansı harekat karşısında silahlarını bırakıp kaçan teröristler, kalleşçe sivillere saldırıyor. Dün sınır hattındaki Türk basın mensuplarına saldırı düzenleyen PKK/PYD-YPG teröristleri bugünde yine gazetecilerin olduğu bölgeye havanlı saldırı düzenledi. Hain saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor. Dolayısıyla gazetecilerin hedef alınması aynı zamanda örgütün kendisine göre bir propaganda aracı. " ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK, Akçakale'de yine gazetecileri hedef aldı. Gazetecilerin bulunduğu otelin yanına havan atıldı. Hain saldırıyla ilgili Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Müderrisoğlu'nun açıklamalarında satır başları;

GAZETECİLERİN KOORDİNATLARINI VERDİLER

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayında gazetecilere yapılan hain saldırıyla ilgili konuştu. Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor. İçimizdeki bir grup hain karşı tarafta işbirliği yaptıklarına koordnat bildiriyor." dedi.

ÖRGÜTÜN KENDİSİNE GÖRE BİR PROPAGANDA ARACI.

Okan Müderrisoğlu, "Dolayısıyla gazetecilerin hedef alınması aynı zamanda örgütün kendisine göre bir propaganda aracı. Çünkü öteden beri sivillere dönük, kürtlere dönük bir harekat gibi takdim edilmeye çalışılan Barış Pınarı'nın özünde teröristlere karşı ve bölgenin güvenliğini sağlamak ve o toprakları asıl sahipleriyle buluşturmaya yönelik harekat olduğunu anlatmak zorundayız." dedi. ifadelerini kullandı.

ALÇAK PLAN DEŞİFRE OLDU

Barış Pınarı harekatı ile ilgili gazetecilerin ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sınır bölgesinden canlı yayın yaptıkları sırada teröristlerin keskin nişancı ateşine maruz kalıp yayını yarıda kesmişlerdi.

Saldırıyı azmettirenin PKK/YPG'nin sözcülüğünü yapan Sterk TV sözde gazeteci Aslan Aslan olduğu ortaya çıktı. Güvenlik Uzmanı Ağar, Twitter'dan sözde gazeteci Aslan'ı deşifre edip, gazeteciler Çetiner Çetin ve Mehmet Akif Ersoy'u da ekleyerek tweetlerine yer verdi.