Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı'nda son durumu sahada inceledi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki son durumu sahada inceledi. Bakan Akar, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gelerek Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durumu sahada inceledi.
"KESİNLİKLE ABD VE KOALİSYON ASKERİNİN VURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" dedi.
"BİR KEZ DAHA BAŞARACAĞIZ"
Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" diye konuştu.
İşte Bakan Akar ve komuta kademesinin harekat merkezinde inceleme yaptığı anlar:
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