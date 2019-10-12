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Hulusi Akar Barış Pınarı Harekatı'nda son durumu sahada inceledi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
KOMUTA KADEMESİ SINIR HATTINDA

Gelen son dakika haberine göre; Hulusi ve komutanlar, sınır hattındaki 'ne gelerek ’ndaki son durumu sahada inceledi. , "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız." dedi.

Hulusi ve komutanlar, sınır hattındaki 'ne gelerek 'ndaki son durumu sahada inceledi.

"KESİNLİKLE ABD VE KOALİSYON ASKERİNİN VURULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Milli Savunma Bakanı , "Kesinlikle ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargahlarımızla ABD'liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor" dedi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar 'Barış Pınarı' harekat merkezinde |Video SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR 'BARIŞ PINARI' HAREKAT MERKEZİNDE |VİDEO

"BİR KEZ DAHA BAŞARACAĞIZ"

, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Vatanımız ve milletimiz için bir kez daha başaracağız" diye konuştu.

İşte Bakan Akar ve komuta kademesinin harekat merkezinde inceleme yaptığı anlar:



Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında |Video BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SINIR HATTINDA! DETAYLARI AHABER MUHABİRİ ANLATTI |VİDEO

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Barış Pınarı Harekatı'na destek artıyor BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK ARTIYOR
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