Son dakika: YPG/PKK yine gazetecileri hedef aldı
PKK/YPG'li teröristler, Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin olduğu bölgeye havan topu attı. Otelin oldukça yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı. Saldırının gerçekleştirildiği bölge TSK tarafından yoğun top atışına tutuluyor.
Türkiye'nin kuzey sınırında, Suriye'nin güney kısmında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgeye tekrar barışı getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Harekat kapsamında 14 köy terörden arındırılırken 415 terörist etkisiz hale getirildi.
Harekat kapsamında köşeye sıkışan ve ne yapacağını şaşıran teröristler sivilleri hedef alan alçak saldırılar gerçekleştiriyor. Sınır hattında yer alan ve sivillerin yaşadığı yerlere havan topu atıyor. Dün Nusaybin'de gazetecilerin operasyonu takip ettiği oteli hedef alan PKK/YPG'li teröristler bugün de Akçakkale'de görevini yapan gazetecileri hedef aldı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi. Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı. Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.
"SALDIRILAR TESADÜF DEĞİL"
Saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor." dedi.
"OTELİN ÖNÜNDEYDİK"
İHA muhabiri Mehmet Bikeç saldırı sonrası bağlandığı canlı yayında "Otelin önündeydik, haber geçiyorduk. Aniden iki adet havan mermisi geldi. Şükür ki duvarın dibine toprağa saplandı. Yaralanan olmadı. Şu an hepimiz sığınaktayız." ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırının gerçekleştirildiği bölge TSK tarafından yoğun top atışına tutuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Tüm dünyaya seslendi! Kritik DEAŞ mesajı
- Akdeniz'de korkutan deprem
- Her satırı korkunç! Uyuşturucu içirdi pencereden attı...
- Hain plan deşifre oldu! Koordinatları vermişler...
- ABD çizgiyi aştı! Erdoğan'ı hedef aldılar
- Kritik bölgeye ulaşıldı! Hedefler ateş altında
- Şehidin ailesine yolladığı son video yürekleri dağladı
- Sınırda sıcak dakikalar! Sığınaklara koştular
- Barış Pınarı Harekatı’nda önemli adım!
- Az önce duyuruldu! 18 köy PKK'dan temizlendi
- Azez şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı |Video
- Son dakika: Akçakale'deki basın mensuplarına havan saldırısı düzenlendi! Saldırı sonrası panik kamerada
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- 11 Ekim TRT 1 yayın akışı! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman?
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! - ATV
- Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli?
- Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?
- Acı haberi TSK duyurdu... Şehit Hacı Bebek kimdir? Uzman Çavuş Hacı Bebek nereli?
- 28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı?
- 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?