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Son dakika: YPG/PKK yine gazetecileri hedef aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
TERÖRİSTLER YİNE GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

/'li teröristler, 'de gazetecilerin kaldığı otelin olduğu bölgeye attı. Otelin oldukça yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı. Saldırının gerçekleştirildiği bölge tarafından yoğun top atışına tutuluyor.

'nin kuzey sınırında, 'nin güney kısmında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgeye tekrar barışı getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Harekat kapsamında 14 köy terörden arındırılırken 415 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında köşeye sıkışan ve ne yapacağını şaşıran teröristler sivilleri hedef alan alçak saldırılar gerçekleştiriyor. Sınır hattında yer alan ve sivillerin yaşadığı yerlere atıyor. Dün Nusaybin'de gazetecilerin operasyonu takip ettiği oteli hedef alan /YPG'li teröristler bugün de Akçakkale'de görevini yapan gazetecileri hedef aldı.

Son dakika: YPG'li teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı! Bölgeden ilk görüntüler SON DAKİKA: YPG'Lİ TERÖRİSTLERDEN GAZETECİLERE HAVANLI SALDIRI! BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Suriye'de terör örgütü /PKK işgali altındaki bir bölgeden, ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi. Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı. Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

"SALDIRILAR TESADÜF DEĞİL"

Saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor." dedi.

"OTELİN ÖNÜNDEYDİK"

İHA muhabiri Mehmet Bikeç saldırı sonrası bağlandığı canlı yayında "Otelin önündeydik, haber geçiyorduk. Aniden iki adet havan mermisi geldi. Şükür ki duvarın dibine toprağa saplandı. Yaralanan olmadı. Şu an hepimiz sığınaktayız." ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırının gerçekleştirildiği bölge tarafından yoğun top atışına tutuluyor.

Son dakika: Akçakale'deki basın mensuplarına havan saldırısı düzenlendi! Saldırı sonrası panik kamerada SON DAKİKA: AKÇAKALE'DEKİ BASIN MENSUPLARINA HAVAN SALDIRISI DÜZENLENDİ! SALDIRI SONRASI PANİK KAMERADA

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