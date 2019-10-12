Son dakika: YPG/PKK yine gazetecileri hedef aldı

PKK/YPG'li teröristler, Akçakale'de gazetecilerin kaldığı otelin olduğu bölgeye havan topu attı. Otelin oldukça yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı. Saldırının gerçekleştirildiği bölge TSK tarafından yoğun top atışına tutuluyor.

Türkiye'nin kuzey sınırında, Suriye'nin güney kısmında kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve bölgeye tekrar barışı getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı 4. gününde başarıyla devam ediyor. Harekat kapsamında 14 köy terörden arındırılırken 415 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekat kapsamında köşeye sıkışan ve ne yapacağını şaşıran teröristler sivilleri hedef alan alçak saldırılar gerçekleştiriyor. Sınır hattında yer alan ve sivillerin yaşadığı yerlere havan topu atıyor. Dün Nusaybin'de gazetecilerin operasyonu takip ettiği oteli hedef alan PKK/YPG'li teröristler bugün de Akçakkale'de görevini yapan gazetecileri hedef aldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi. Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı. Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

"SALDIRILAR TESADÜF DEĞİL"

Saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Bir grup hainin arkadaşlarımızın görev yaptığı noktayı koordinat olarak karşı taraftaki terörist gruplara bildirdiğine ilişkin bilgi var. Gazeteci arkadaşlarımızın bulunduğu bölgeler tesadüfen hedef alınmıyor." dedi.

"OTELİN ÖNÜNDEYDİK"

İHA muhabiri Mehmet Bikeç saldırı sonrası bağlandığı canlı yayında "Otelin önündeydik, haber geçiyorduk. Aniden iki adet havan mermisi geldi. Şükür ki duvarın dibine toprağa saplandı. Yaralanan olmadı. Şu an hepimiz sığınaktayız." ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırının gerçekleştirildiği bölge TSK tarafından yoğun top atışına tutuluyor.