12 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Barış Pınarı Harekatı'na destek artıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK ARTIYOR

Çarşamba günü saat 16:00'da Başkomutan 'ın verdiği emirle Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemeye yönelik 'na başladı. ABD ve Fransa’ya rağmen ’nin terör yuvalarını kurutmak için başlattığı operasyona birçok ülke destek veriyor. Türkiye’ye destek veren ülkelere son olarak Azerbaycan ve katıldı.

'nin kararlı duruşu ile 'deki terör yuvalarına yönelik başlattığı 'na dünyadan gelen destekler her geçen gün artıyor. Batı basınının saldırılarına ve Avrupalı liderlerin terör örgütü 'ye kol kanat germesine rağmen birçok ülke Türkiye'nin mücadelesinin haklı olduğunu dile getiriyor.

* Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz" açıklaması yapıldı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

* Kuzey Makedonya'daki Türk Milli Birlik Hareketi (TMBH), "Gözümüzün nuru, anavatanımız Türkiye, bu tehlikelere son vermek üzere TBMM'deki bütün (HDP hariç) partilerin desteğini sağlayarak bölgeye barış ve huzur getirmek için haklı olarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" denildi.

* Pakistan Başbakanı İmran Han, Barış Pınarı Harekatı'na destek için 'ı aradı. Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz" denildi.

* Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı ve Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en önemli siyasi figürlerinden biri olan Sulejman Ugljanin, destek mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye-Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla gösterdiği tüm çabaları desteklediğini belirtti.

* Rusya Dışişleri Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili, "Teröristlerle mücadele ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama ihtiyacından şüphemiz yok" değerlendirmesinde bulunuldu. Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensubu bir grup da Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Daha önce de Macaristan, İspanya, Katar gibi ülkelerden destek mesajları gelmişti.

PKK TERÖRÜ AVRUPA'DA HORTLADI

Almanya'da, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi. Almanya'nın kentinde terör örgütü /PYD yandaşları, bir cami ve Türk lokaline eş zamanlı saldırarak maddi zarar verdi. İtalya'da da Türk Konsolosluğu binasına saldırı düzenlendi. Belçika'nın Liege kentinde de PKK yandaşları iki Türk gencini bıçakla yaraladı.

LÜBNANLI GENÇLERDEN TÜRKİYE'YE DESTEK

Lübnanlı gençlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Trablusşam kentinin Beddavi bölgesinde caddelere ve evlerin çatısına Türk bayrakları asan gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen sloganlar attı.

ESAD REJİMİ, YPG İLE İŞBİRLİĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Beşar Esad rejiminin dışişleri bakan yardımcısı Faysal Mikdad, terör örgütü YPG/PKK ile görüşmeyeceklerini söyledi. YPG/PKK'nın, ABD desteğini almak için ulusal çıkarlardan vazgeçtiğini belirten Mikdad, "(YPG/PKK) Kendisini Suriye'ye düşman ABD ve Siyonist güçlerin kucağına attı. Bu gruplar, Türkiye'nin saldırılarından sorumludur" ifadesini kullandı.

BULGARİSTAN'IN SINIR ENDİŞESİ

Bulgaristan Borisov, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler için sınırı açması durumunda ülkesinin sınırlarından giriş yapanları durduramayacaklarını söyledi. Başbakan Borisov şunları söyledi: "50 bin ile 100 bin arasında sınırımıza gelirlerse, ne ben ne de Savunma Bakanı ateş etme emri vermeyeceğiz. Sınırdaki (Bulgaristan-Türkiye) dikenli telleri yıkıp geçecekler."

Sabah

Son dakika: Doçka uçaksavar monteli araç böyle vuruldu! Barış Pınarı Harekatı’ndan yeni görüntü SON DAKİKA: DOÇKA UÇAKSAVAR MONTELİ ARAÇ BÖYLE VURULDU! BARIŞ PINARI HAREKATI’NDAN YENİ GÖRÜNTÜ
Son dakika: Bakan Albayrak'tan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklama SON DAKİKA: BAKAN ALBAYRAK'TAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Barış Pınarı Harekatı'nda PKK'nın tünelleri ortaya çıkarıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA PKK'NIN TÜNELLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
Barış Pınarı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin hain planı! Teröristler kiliseyi üs olarak kullanıyor BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA PKK/YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN HAİN PLANI! TERÖRİSTLER KİLİSEYİ "ÜS" OLARAK KULLANIYOR
Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Enver Cenk Şahin Almanları rahatsız etti BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK VEREN ENVER CENK ŞAHİN ALMANLARI RAHATSIZ ETTİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN