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12.10.2019

Son dakika: Akçakale'deki basın mensuplarına havan saldırısı düzenlendi! Saldırı sonrası panik kamerada

Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'de işgali altındaki bölgelerden, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine havan saldırısı düzenlendi. Havan mermisi düşmesinin ardından sokaktaki vatandaşlar ve basın mensuplarının yaşadığı panik anları kameraya yansıdı. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Akçakale ilçe merkezindeki bir bölgeye havan saldırısı düzenlendi.

Gazetecilerin de kaldığı bir otelin yakınlarına düşen iki havan mermisi patlamadı.

Olay sonrası güvenlik güçleri, mermilerin düştüğü bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı. AA

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