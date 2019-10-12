Barış Pınarı Harekatı’nda JÖH ve PÖH timleri sahaya iniyor
Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından tecrübeli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek.
Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtı beklenenden daha hızlı ilerlerken, harekâtın büyük bir kısmının meskûn mahallerde icra edileceği belirtiliyor.
Bu kapsamda Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarından deneyimli Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek. Şehir içinde yapılacak operasyonların sivil zayiat olmaması için yavaş ilerleyeceği belirtilirken; cadde, sokak, mahalle ve bahçeler adım adım taranacak.
14 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI
Resulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef ve Asfar Neccar ile Tel Abyad yakınlarındaki Halave köyü, teröristlerden kurtarıldı. Böylece teröristlerinden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. SMO askerleri, köylerde güvenlik tedbirleri alarak arama tarama faaliyeti başlattı.
415 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." denildi.
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Allah Turk Devletini, Devlet liderlerini, Ordusunu, Polisini, tum guvenlik gorevlilerini, korusun ve yuceltsin, Allah Zafer nasip etsin,. Bu millete bas kaldirmis her devlet millet insanlari Turk devleti ve zikrettiklerinin alt sevisine dusursun. Osmanli Ruya hitabi edenlere cevap olarak Allahin ol dediginde olacagina inanmayan kafir, munafiklara karsilik tum dualarimda Rabbime bu sekilde Dveletimi milletimi ordumu mucahidimi dunya uzerinde adeleti adeletsizlerden alip alt ust uygulamasi ile ikinci bir Hz. Yusuf A.S vakasi yasatmayi nasip etmesini icin yalvara yalvara dua edecek ve devletim icin elimden geleni yapacagima hic suphe olmasin.cevapla 12.10.2019 11:43
Yarabi Turk ordusunu koru muhafaza eyle Yarabi amin amin amincevapla 12.10.2019 10:24
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