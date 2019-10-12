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Barış Pınarı Harekatı’nda JÖH ve PÖH timleri sahaya iniyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
ŞİMDİ ONLAR DÜŞÜNSÜN! SAHAYA İNİYORLAR

Afrin ve operasyonlarından tecrübeli Jandarma Özel Harekât () ve Polis Özel Harekât () timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek.

'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Harekâtı beklenenden daha hızlı ilerlerken, harekâtın büyük bir kısmının meskûn mahallerde icra edileceği belirtiliyor.

Bu kapsamda Afrin ve operasyonlarından deneyimli Jandarma Özel Harekât () ve Polis Özel Harekât () timleri operasyonun ilerleyen safhalarında sahaya inecek. Şehir içinde yapılacak operasyonların sivil zayiat olmaması için yavaş ilerleyeceği belirtilirken; cadde, sokak, mahalle ve bahçeler adım adım taranacak.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 'Barış Pınarı' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI 'BARIŞ PINARI' HAREKATINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI

14 KÖY TERÖRDEN ARINDIRILDI

Resulayn ilçesinin batı kırsalındaki Tel Halef ve Asfar Neccar ile yakınlarındaki Halave köyü, teröristlerden kurtarıldı. Böylece teröristlerinden arındırılan köy sayısı 14'e yükseldi. SMO askerleri, köylerde güvenlik tedbirleri alarak arama tarama faaliyeti başlattı.

415 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

'ndan yapılan açıklamada "Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı." denildi.

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Turk Ordusu Turk Ordusu

Allah Turk Devletini, Devlet liderlerini, Ordusunu, Polisini, tum guvenlik gorevlilerini, korusun ve yuceltsin, Allah Zafer nasip etsin,. Bu millete bas kaldirmis her devlet millet insanlari Turk devleti ve zikrettiklerinin alt sevisine dusursun. Osmanli Ruya hitabi edenlere cevap olarak Allahin ol dediginde olacagina inanmayan kafir, munafiklara karsilik tum dualarimda Rabbime bu sekilde Dveletimi milletimi ordumu mucahidimi dunya uzerinde adeleti adeletsizlerden alip alt ust uygulamasi ile ikinci bir Hz. Yusuf A.S vakasi yasatmayi nasip etmesini icin yalvara yalvara dua edecek ve devletim icin elimden geleni yapacagima hic suphe olmasin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 11:43
Bingol sahini Bingol sahini

Yarabi Turk ordusunu koru muhafaza eyle Yarabi amin amin amin

Aynı Görüşte misiniz?
evet46
hayır0
cevapla 12.10.2019 10:24
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