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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda toplam 415 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA TERÖRİSTLERE AĞIR DARBE

Son dakika haberine göre; 'ndan yapılan yapılan son dakika açıklamasına göre, 'nda toplam 415 terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan başarıyla devam ediyor. 14 köy teröristlerden temizlenirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı da açıklandı.

sosyal medya adresinden şu açıklamayı yaparak öldürülen terörist sayısını açıkladı:

Fırat'ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415'e ulaştı.

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