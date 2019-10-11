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Barış Pınarı Harekatı'nda PKK'nın tünelleri ortaya çıkarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA PKK'NIN TÜNELLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

(SMO) savaşçıları, kapsamında terörden kurtarılan köyünde örgütün sığınak olarak kullandığı tüneller buldu.

(SMO) savaşçıları, kapsamında, Rasulayn ilçesinde /'lı teröristlerden kurtarılan köyünde örgüte ait sözde bayrakları indirdi.

Son dakika: İşte YPG’den temizlenen Tel Halaf köyü SON DAKİKA: İŞTE YPG’DEN TEMİZLENEN TEL HALAF KÖYÜ

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

SMO savaşçıları, harekat kapsamında terörden kurtarılan köylerde güvenlik tedbirleri alarak, arama tarama faaliyetini sürdürüyor.

TÜNELLER ORTAYA ÇIKTI
Bu kapsamda SMO, Rasulayn'da terörden arındırılan Tel Halef köyünde, terör örgütüne ait sözde bayrakları indirirken, arama-tarama çalışmaları sırasında örgütün sığınak olarak kullandığı tünelleri ortaya çıkardı.

Barış Pınarı Harekatı'nda PKK'nın tünelleri ortaya çıkarıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA PKK'NIN TÜNELLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Önceki gün başlayan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehrinin doğusunda şu ana kadar 13 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

AA

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