Bakan Hulusi Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



"342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Bakan Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız." dedi.