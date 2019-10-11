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Bakan Hulusi Akar: Barış Pınarı Harekatı'nda 342 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BAKAN HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda 'nda gelinen son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı ve komuta kademesi, Bakanlıktaki toplantıda 'nda gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"342 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakan Akar, "Harekat, planladığımız şekilde başarıyla devam ediyor. Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Başladığımız faaliyeti inşallah alnımızın akıyla başarıyla tamamlayacağız." dedi.

SON DAKİKA: Mevlüt Çavuşoğlu ile Jens Stoltenberg’ten İstanbul’da flaş açıklamalar SON DAKİKA: MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU İLE JENS STOLTENBERG’TEN İSTANBUL’DA FLAŞ AÇIKLAMALAR
SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması SON DAKİKA: TÜRKİYE ERMENİ PATRİKLİĞİ'NDEN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI
Barış Pınarı Harekatı'nda ilk kez sahada kullanılan yerli silahlar BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA İLK KEZ SAHADA KULLANILAN YERLİ SİLAHLAR
Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA ÇIKAN YALAN HABERLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULDU

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