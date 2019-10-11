Son dakika: STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Tarihi operasyona STK'lardan tam destek geldi. Ortak bir açıklama yapan STK'lar Türkiye'nin operasyonunun haklı olduğunu vurguladı. Ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Sınırımızda terör guruplarına göz yumulamaz. Gün sessiz kalma günü değil." dedi.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken STK'lardan operasyona tam destek geldi. Yapılan açıklamada, STK'lar, Türkiye'nin operasyonunun haklı olduğunu vurguladı.



Ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Sınırımızda terör guruplarına göz yumulamaz. Gün sessiz kalma günü değil." dedi.



"Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuka uygundur. Meşru Müdaafa Hakkı çerçevesi ile başlatılmıştır. Dolayısıyla bu harekat meşrudur." ifaelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, "Herkes artık şunu çok iyi görmelidir. Masumları katleden ve ülkemiz güvenliğine tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan tüm bu operasyonlar ile Türkiye terör örgütlerine ve destekçilerine cevabı en güçlü şekilde vermektedir." dedi.



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