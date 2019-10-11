Son dakika: STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na tam destek
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Tarihi operasyona STK'lardan tam destek geldi. Ortak bir açıklama yapan STK'lar Türkiye'nin operasyonunun haklı olduğunu vurguladı. Ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Sınırımızda terör guruplarına göz yumulamaz. Gün sessiz kalma günü değil." dedi.
Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken STK'lardan operasyona tam destek geldi. Yapılan açıklamada, STK'lar, Türkiye'nin operasyonunun haklı olduğunu vurguladı.
Ortak açıklamayı yapan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, "Sınırımızda terör guruplarına göz yumulamaz. Gün sessiz kalma günü değil." dedi.
"Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuka uygundur. Meşru Müdaafa Hakkı çerçevesi ile başlatılmıştır. Dolayısıyla bu harekat meşrudur." ifaelerini kullanan Hisarcıklıoğlu, "Herkes artık şunu çok iyi görmelidir. Masumları katleden ve ülkemiz güvenliğine tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başlayan tüm bu operasyonlar ile Türkiye terör örgütlerine ve destekçilerine cevabı en güçlü şekilde vermektedir." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milli Savunma Bakanlığı: 399 terörist etkisiz hale getirildi
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- Harekata katılmak isteyen öğretmenden dilekçe!
- MSB'den 'askerlik yoklaması' açıklaması
- Şehit eşinden duygulandıran sözler
- Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
- Barış Pınarı Harekatı sonrası o paylaşımları yapanların kimlikleri tespit edildi
- Türkiye'ye bir destek de Süryani Kadim Vakfı'ndan
- Doçka uçaksavar monteli araç böyle vuruldu!
- Kamışlı saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi
- 26. dönem POMEM polis alımı son dakika duyurusu! 7 bin polis alımı POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 12-13 Ekim İstanbul hava durumu: Meteoroloji son dakika uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- 11 Ekim TRT 1 yayın akışı! Payitaht Abdülhamid yeni bölüm ne zaman?
- Milli maç hangi kanalda? Türkiye Arnavutluk maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
- Hercai 16. bölüm izle! Hercai 16. son bölüm tek parça kesintisiz izle! - ATV
- Şehit Abdülhamit Bilgen kimdir? Abdülhamit Bilgen nereli?
- Şehit Yunus Mermer kimdir? Yunus Mermer nereli?
- Acı haberi TSK duyurdu... Şehit Hacı Bebek kimdir? Uzman Çavuş Hacı Bebek nereli?
- 28 Ekim resmi tatil mi? 29 Ekim 4 gün tatil olacak mı?
- 55 bin PTT personel alımı ne zaman yapılacak? KPSS şartsız PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- A Haber kameramanı keskin nişancıların saldırısını anlattı |Video
- Terör örgütü YPG’nin katlettiği şehit Cihan Güneş için cenaze töreni düzenlendi